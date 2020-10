Avez-vous abandonné Venga la Alegría? Cynthia Rodríguez révèle tout | Instagram

Pour beaucoup, l’absence notable de l’animatrice Cynthia Rodríguez qui collabore au programme de “Viens la joie“, au milieu de tant de rumeurs révèle les raisons de cette décision.

La permanence du célèbre ancien universitaire Cynthia Rodriguez a été entourée de beaucoup de controverses, de divers commentaires qui garantissent que la belle présentatrice de l’émission quittera l’émission.

Ce qui aurait surgi du temps et de la “mauvaise relation” qu’ils affirment, existe entre Cynthia et ses compagnons, auxquels ils ont fait allusion lors de certaines transmissions.

Comme prévu, en réalisant que le Cohauilense n’apparaissait pas le matin, les versions sont redevenues plus pertinentes, c’était le présentateur et la petite amie de Carlos Rivera qui a publié la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Cynthia Rodríguez a elle-même surpris ses fans à travers une photo qu’elle a partagée sur son compte Instagram.

Comme d’habitude, les photos de l’actrice et youtubeuse mexicaine laissent tous ses fans essoufflés et cela ne fait pas exception.

L’artiste originaire de Monclova, Coahuila, apparaît avec un pantalon couleur peau et un chemisier blanc qui révèle son abdomen marqué, l’instantané a ajouté plusieurs réactions.

Il faut se rappeler qu’en plus d’être chanteuse, actrice et animatrice, Rodríguez est également mannequin et fait la promotion de marques de vêtements et de chaussures dans plusieurs de ses publications.

Un de mes looks préférés cette semaine est de @carlotinaclothing … J’adore les chaussures @kaystuffshoes, elles sont toutes incroyables.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Dans certains de ses commentaires, l’un de ses fans lui a écrit pour lui demander de revenir bientôt à l’émission.

J’espère que la semaine prochaine si tu es tous les jours, tu nous manques

La copine de l’interprète de “Que le nôtre reste à nous”, a pris le temps d’expliquer les raisons pour lesquelles il sera absent pour quelques jours.

L’ancienne élève de l’Académie, dont on se souvient, a promis qu’après avoir pris quelques jours, elle reviendrait à l’émission avec plus d’énergie.

Moi aussi! J’ai une semaine de vacances mais je reviendrai avec la batterie rechargée!

Pour nombre de ses followers qui la suivent tous les jours sur l’émission de télévision diffusée le matin, ce fut un répit de savoir qu’ils pourront continuer à voir l’animatrice et pas seulement sur leurs réseaux sociaux.

La jolie fille est l’une des figures les plus aimées de la télévision et sa relation avec le désormais célèbre Carlos Rivera la maintient toujours au centre des projecteurs.

Cependant, à de nombreuses reprises, ils ont également interrogé l’artiste en raison de la faible exposition à la fois devant les médias et leurs réseaux sociaux respectifs, ce qu’ils ont clarifié à certaines occasions lorsqu’ils disent préférer que cela reste privé.

Pour beaucoup, cela a eu des interprétations différentes à partir desquelles ils indiquent que leur fréquentation n’est pas sérieuse et ils ont même indiqué des ruptures entre les deux.

Jusqu’à présent, ce ne sont que des versions puisque ni Cynthia ni Carlos Rivera ne dévoilent plus de détails, apportant la vie qu’ils partagent à un grand secret.

Même récemment, l’histrionique aurait dédié un message à son amour dans l’une de ses dernières publications à laquelle Carlos Rivera a immédiatement répondu.

Entend! Je vous envoie des bisous … auxquels la chanteuse a réagi avec quelques émoticônes, un visage et un cœur.

Même avec ces échantillons, quelque chose d’encore plus fort poursuit la relation du couple actuel après de nouvelles versions qui pointent vers une prétendue «infidélité».

Ils soulignent que cela viendrait de Carlos Rivera après avoir dédié une sérénade romantique à la célèbre chanteuse italienne “Laura Paussini” qui l’a invité à participer au programme “La Voz España”.

Immédiatement, la relation avec Cynthia Rodriguez a été mise au jour si bien que l’ancien élève lauréat de “La Academia”, le célèbre concours de chant de Tv Azteca, a précisé plus tard qu’il ne s’agissait que d’un “geste d’amitié” envers l’interprète de “La Soledad “,” Au contraire non “,” Entre vous et mille mers “pour évoquer certains de ses thèmes.

Vous pouvez également lire les rumeurs de grossesse de Desata Cynthia Rodríguez avec Carlos Rivera

Quant au couple, la version circule aussi fortement que Cinthya Rodríguez et Carlos Rivera pourraient être en mariage, et qu’ils partagent déjà la même maison. Mais le couple devrait toujours confirmer ou infirmer ces versions. Pensez-vous qu’ils atteindront l’autel?