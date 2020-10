Avez-vous fait un mauvais pas? Itatí Cantoral a failli finir à l’hôpital | Instagram

Des accidents se produisent et cette fois c’est au tour de l’actrice Itatí Cantoral qui après un accident l’a presque amenée à nécessiter des soins médicaux.

La célèbre actrice était au milieu du tournage de son dernier projet lorsqu’un faux pas l’a fait atteindre le sol, elle a donc dû être aidée par l’équipe de production.

Aujourd’hui, l’artiste qui joue dans la telenovela “La Mexicana y el Güero” enregistrait certaines des scènes au moment de l’accident, la méchante de la télévision se souvenait a enregistré une vidéo dans laquelle elle portait une fabuleuse robe dorée qui était serrée au corps et à il fallait se promener dans certains jardins qui faisaient partie du plateau d’enregistrement.

Comment sur un tapis rouge, l’interprète mexicaine a commencé à marcher sans tourner son regard vers ses pas, alors à un moment donné, elle a fait un pas mal et est tombée au sol.

Tout n’est pas toujours parfait !!! Hahaha »a-t-il écrit à côté de la vidéo, où il est apprécié qu’il soit aidé par l’équipe d’enregistrement.

Itatí marchait comme une diva, cependant, quand elle marchait dans le jardin avec des talons hauts, ils lui faisaient perdre l’équilibre, l’emmenant presque au sol, heureusement presque aussitôt qu’elle tenta de rejoindre.

Quelques instants plus tard, il a partagé une photo où il rencontre certains de ses collaborateurs dans le roman et des béquilles apparaissent en arrière-plan, ce qui serait un signe possible que l’histrionique avait été gravement blessé.

“Il arrache les rires de ses fans”

Immédiatement après avoir partagé le moment sur son compte Instagram, la publication a été inondée de réactions et de commentaires variés dans lesquels certains des utilisateurs ont souligné que l’actrice aurait simulé la chute tandis que d’autres ont souligné la beauté qu’elle a l’air et l’attitude d’essayer d’improviser. lors de votre incident.

Hahahaha même tomber tu es une diva, ‘je dis que c’était une fausse chute d’un autre niveau, que dit le public? Hahaha ‘,’ Bien sûr que ce n’est pas beau, mais tu es déjà très belle et je suis toujours surpris de voir comment ton image et ta personnalité ont changé, j’espère que toutes les femmes y parviendront, bénédictions ‘.

Itatí Cantoral Zucci, fille du regretté compositeur Roberto Cantoral, est une comédienne qui est précédée d’une belle carrière puisqu’elle est sortie des rangs du CEA, après avoir participé à son premier programme télévisé intitulé “La telamala”.

Depuis lors, il a forgé une carrière se transformant en plusieurs mélodrames dans lesquels il a collaboré avec des personnalités célèbres du médium telles que Thalía, Fernando Colunga, María Sorté, Biby Gaytán, Alfredo Adame, Eduardo Palomo, Maribel Guardia, Eduardo Santamarina, Carmen Salinas, Edith González parmi tant d’autres. autres.

À travers diverses histoires, l’histrionique a donné vie à plusieurs personnages et l’un de ceux qui auraient représenté l’un des plus grands défis de sa carrière était de jouer la première actrice Silvia Pinal dans “Frente a ti”, et auparavant elle aurait joué dans la série “José José: Le prince de la chanson”, donnant vie à son ex-épouse, “Kiki Herrera Calles”.

Cependant, c’est le personnage antarctique de “María la del Barrio” comme “Soraya Montenegro” qui l’a consacrée dans le monde des telenovelas au Mexique et dans une grande partie de l’Amérique latine.

Même à ce jour, tout souvenir qui évoque sa participation à ce roman continue de générer diverses réactions, comme la vidéo la plus récente qu’il a faite avec Thalía, un moment où ils se sont souvenus de son passage dans «Maria la del Barrio» et des leçons qu’elle a données. au maléfique Soraya, qui a fait sensation parmi les fans après que les deux artistes l’ont partagé via leurs comptes Instagram.

L’actrice, aujourd’hui âgée de 45 ans, continue de connaître le succès et d’entreprendre de nouveaux projets dans le monde de la télévision où elle a bâti une carrière de plus de 20 ans.