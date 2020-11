UNE

il y a quelques semaines, j’ai utilisé un fer à repasser. Il m’a fallu quelques minutes pour trouver le fer car j’avais oublié où il vit (ça faisait un moment). Je l’ai utilisé pour repasser une chemise et des jeans – également invisibles depuis un certain temps – parce que je «sortais». C’était bizarre.

Beaucoup de Londoniens pourraient s’identifier. Depuis que les restrictions contre les coronavirus ont commencé en mars, nous nous sommes habitués aux vêtements informes 24 heures sur 24 (à tel point qu’il y a des avertissements d’une pénurie nationale de vêtements de loisirs) car nos vies restreintes nous ont transformés en quasi-reclus. Nous dévions les étrangers comme s’ils avaient baigné dans les eaux usées. La plupart des gens qui sont maintenant contraints de travailler à domicile le font volontiers. Aller au pub a ressenti comme une aventure en montant dans un bus est toujours intimidant. Mais même si cela a commencé comme un mélange irritant de prudence et de contrôle, je me suis retrouvé à apprécier ce style de vie casanier. Je l’appelle le syndrome de Lockholm. Je tombe amoureux de mon geôlier invisible.

J’ai de la chance, bien sûr. J’ai du travail et je peux le faire confortablement depuis chez moi. J’ai une femme et un chien pour me tenir compagnie. J’ai un jardin et la trinité impie de Sky, Netflix et Amazon Prime. Ce ne sont pas des luxes offerts à tout le monde. Mais il y en a d’autres comme moi. Une étude menée par la Nuffield Foundation en juin a révélé qu’un tiers des personnes au Royaume-Uni “ profitaient ” du verrouillage – une minorité importante de personnes également chanceuses. Alors qu’est-ce qu’il faut aimer?

«Beaucoup d’entre nous étaient au point de rupture», déclare la psychologue et animatrice Honey Langcaster-James. «Être obligé d’arrêter certaines activités a permis aux gens de se rattraper et de faire des choses saines. J’ai appris les propriétés curatives et la joie qui découlent de choses simples, comme regarder un oiseau passer ou se promener dans un espace vert. Je sais maintenant que si je me sens stressé, ces choses peuvent faire des merveilles. Et des histoires d’amour persistent. En été, les règles étaient plus lâches que mon pantalon et pourtant Londres ne se sentait toujours pas emballée. Les trains et les tubes étaient en fait confortables à utiliser. Les magasins ont fourni une expérience de vente au détail agréablement tranquille. Les espaces communs en général étaient moins coudés. Les gens, semble-t-il, choisissaient de rester – et c’était après seulement quelques semaines de réduction appropriée.

Malgré un optimisme prudent quant aux vaccins potentiellement efficaces, l’un de leurs créateurs, le professeur Uğur Şahin, co-fondateur de la société de biotechnologie allemande BioNTech, ne s’attend pas à une «normalité» avant l’hiver prochain. Ce qui signifie que nous pourrions encore être redevables à un système de niveaux multidimensionnel impénétrable pour les mois à venir. Cela étant, certains d’entre nous pourraient-ils devenir définitivement conditionnés par le syndrome de Lockholm? Et comment cela aurait-il un impact sur nos vies?

«Lockdown crée déjà beaucoup d’inégalités», déclare Graham Loomes, professeur d’économie et de science du comportement à la Warwick Business School. «Certains pourraient épargner en restant chez eux tandis que des centaines de milliers de personnes disposant de revenus réduits s’endettent davantage. Le sentiment d’inégalité pourrait s’intensifier [if increased working from home continues]. Les gens qui doivent aller travailler tous les jours et qui souhaitent ne pas voir des gens, souvent dans des emplois mieux rémunérés en premier lieu, n’en ont pas et en récolteront les bénéfices.

En plus de ce nouveau type de division de classe, Loomes prédit également les gagnants et les perdants dans la rue. «Je pense que l’augmentation des achats en ligne et des livraisons de nourriture persévérera certainement», dit-il. «Je pense également que cela pourrait être bon pour les entreprises de banlieue au détriment du centre-ville, qui dépendait du commerce des navetteurs. Ce rééquilibrage est une conséquence probable.

Mais allons-nous changer pour de bon? Les vieilles habitudes meurent et les nouvelles sont difficiles à inculquer. Ben Voyer, professeur en sciences du comportement à l’ESCP Business School, estime que des changements sociétaux à grande échelle sont peu probables, affirmant que la plupart de la population reviendra à son comportement antérieur.

«Au niveau sociétal cependant, je ne vois pas beaucoup de conséquences à long terme», dit Voyer. «Nous avons eu des pandémies et des guerres et nous les avons surmontées, revenant à la normale. Mais quand vous êtes au milieu, vous n’appréciez pas toujours cela.

«Les cultures mettent des décennies à changer. La façon dont la société et notre économie fonctionnaient auparavant avec la mondialisation et ayant des activités commerciales et sociales très imbriquées – tout cela répondait à un besoin humain profond de socialisation.

Donc, le syndrome de Lockholm ne provoquera peut-être pas de révolution, mais il provoquera des ondulations. Ces «habitudes positives»? Peut-être pourraient-ils comprendre la réalisation qu’un grand nombre de nos soirées “ anciennes normales ” étaient moins préférables aux nuits à l’intérieur, à la recherche de la trinité impie susmentionnée pour quelque chose de bien plus satisfaisant que de rester assis dans un pub en comptant les minutes jusqu’à ce que l’horloge sonne. ok pour rentrer à la maison ». Je range mon fer. Cela pourrait prendre encore plus de temps cette fois.