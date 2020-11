Avez-vous une petite amie? Les fans de Maluma soupçonnent qu’il a un possible amour | .

Depuis plusieurs mois, le reggaeton Maluma a intrigué ses millions de followers sur sa vie amoureuse et a récemment fait circuler une photo de l’artiste avec son possible amour quelque chose qui a bien sûr choqué les réseaux sociaux.

Ces dernières semaines, les rumeurs sur la vie amoureuse du chanteur colombien Maluma et sa prétendue relation avec Susana Gomez.

Et maintenant, les adeptes du reggaeton spéculent sur la relation des deux pour une photographie dans laquelle la chanteuse est vue accompagnée de Gómez lors du mariage de l’artiste Tatiana Ospina.

Tatiana a partagé la photo sur ses histoires Instagram et dès qu’elle a été publiée, les abonnés de Maluma ont exploité les réseaux avec des doutes, des rumeurs et des inconnues qui assuraient que la chanteuse avait un relation amoureuse avec l’architecte Susana.

Dans les commentaires des photographies de Maluma, des commentaires liés à sa prétendue relation avec la femme sont lus et certains disent qu’il a l’air bien avec un partenaire et d’autres disent qu’il a l’air mieux seul.

Maintenant tu peux te demander qui c’est Susana GomezC’est une femme qui a volé le cœur de l’interprète d’Hawaï, eh bien, en août dernier, une page de potins était chargée de collecter des informations et a révélé l’identité de Susana Gómez, en plus de quelques photographies de ses comptes Instagram privés. .

Susana n’est pas un top model reconnu comme ceux que les adeptes du chanteur ont l’habitude de voir accompagner, mais il semble que ce soit la femme qui lui a volé le cœur, laissant Natalia Barulich, son ex-partenaire, dans le passé.

Il convient de noter que Susana est connue pour être une amie de Maluma Elle est architecte depuis plusieurs années et n’a rien à voir avec le show business. De plus, il a annoncé avoir récemment divorcé.

La dernière photo du couple a été prise par des paparazzi et Maluma peut être vue avec Susana Gómez marchant dans Beverly Hills, Los Angeles, Californie.

Ils s’étreignaient et le chanteur a pris son téléphone portable pour prendre des selfies tout en prenant son petit déjeuner dans un bar, tous deux portaient un plongeur en batik avec l’inscription Hawaii, la dernière chanson publiée par le musicien.

Malgré le fait que les photographies réunies seraient la confirmation de la romance, l’interprète de “ Cuatro Babys ” a nié avoir une relation sentimentale avec Susana Gomez à plusieurs occasions.

Même quelques jours avant la sortie de son dernier album, «Papi Juancho», Maluma a déclaré qu’il n’était pas en couple, après que plusieurs journalistes lui aient posé des questions sur Susana.

Cependant, à une occasion Maluma Il a insisté sur le fait qu’il était entièrement concentré sur sa carrière musicale actuellement.

Je n’ai pas de nouvelle copine, papa Juancho ne tombe pas amoureux d’une balle, c’est plus celui qui tombe amoureux de moi, je lui dirais ‘bébé tu demandes au paradis un diable, tu me demandes le soleil quand il fait froid, l’amour n’est pas pour moi nécessaire, mieux de votre chemin je me détourne »; nous sommes dans la course », a assuré la chanteuse Paisa.