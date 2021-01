Avez-vous vécu trompé? Ces 7 chansons ne sont pas de Luis Miguel | Instagram

Luis Miguel a été pendant toutes ces années comme un “King Midas”, une chanson qui lui est venue entre les mains, c’est une chanson qui allait devenir un succès, et bien que beaucoup aient signifié de grands succès dans sa carrière, certaines de ces paroles ne sont pas les siens. à l’origine, saviez-vous ce qu’ils sont?

La trajectoire de Luis Miguel, est composé d’un nombre immense de titres qui ont consacré son héritage musical et l’ont placé parmi les plus grands interprètes d’Amérique latine.

Aujourd’hui à 50 ans, Luis Miguel est une référence de succès et une star consolidée qui, malgré le fait que ses apparitions soient actuellement sporadiques car il ne fait pas de présentations ou d’autres collaborations, son nom à lui seul a déjà créé un précédent dans l’histoire de la musique. .

Le large catalogue de chansons qui composent son répertoire varié a été complété par des paroles de grands auteurs, nationaux et internationaux, comme nous le savons maintenant, un grand nombre d’entre eux est venu de l’ingéniosité de l’éminent compositeur mexicain, Armando Manzanero, entre autres figures.

Cela l’a sans aucun doute positionné comme l’un des artistes les plus marquants du genre romantique, sept chansons qui ne sont pas de “Luismi” mais que sa voix en a fait de grands classiques, nous les présentons ci-dessous!

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

1

Ce sera que tu ne m’aimes pas

La chanson fait référence à une reprise d’une chanson de Michael Jackson, avec qui l’interprète d’origine portoricaine-mexicaine, Luis Miguel, a toujours rêvé de chanter en duo.

La chanson vient à l’origine du membre connu du groupe Jackson 5, le soi-disant “King of Pop”, compositeur, interprète et danseur américain qui a composé “Blame It On The Night”, qui a inspiré l’un des grands succès du “Sun du Mexique”.

2

Quand le soleil chauffe

Oui, ce sera peut-être une grande surprise pour vous qu’une des chansons les plus représentatives du soi-disant “Sol de México” ne soit pas à l’origine la sienne, mais elle l’est.

Il faut savoir que la chanson iconique qui est devenue un classique de la saison estivale est issue d’une reprise intitulée “Love Me With All Of Your Heart” d’Engelbert Humperdinck.

3

Quel niveau de femme

S’il y a une chanson avec laquelle “Luismi” a réussi à rendre les masses folles, en particulier en se référant au pouvoir d’une femme, c’était le thème qui sera interprété au Festival de Viña del Mar en 1994.

La chanson qui a fait exploser le public au Festival de Viña del Mar en 1994 est véritablement une reprise de “Attitude Dance” du groupe américain Tower of Power.

4

Maintenant tu peux partir

Un thème qui a voyagé dans toute l’Amérique latine et est devenu un emblème dans la trajectoire du «Soleil».

Après que ce succès se soit manifesté dans la voix du chanteur, il est devenu l’hymne de tous ceux qui ont donné le GOODBYE final à ceux qui n’ont pas su «aimer», une chanson capable de responsabiliser tous ceux qui ont laissé partir la mauvaise personne de leur vie.

Ce fut un succès retentissant, joué jour et nuit à la radio, très peu soupçonnaient qu’il s’agissait à l’origine d’une reprise de “I Only Want To Be With You” de Dusty Springfield.

5

Quelqu’un comme vous

Une chanson sortie par “Luismi” en 1990 qui ajoutera à son album “20 años”, sans aucun doute l’un des premiers grands succès de sa discographie.

C’est une reprise de Somebody In Your Life de Peabo Bryson, un chanteur du genre soul et urbain.

C’est dans les années 70 que Bryson a conquis avec sa voix romantique et le thème qui a inspiré “Sol de México” plusieurs années plus tard.

6

Excusez-moi

En 1998, Luis Miguel a lancé une grande chanson, sous le plaidoyer de “Pardonnez-moi”, ses fans n’hésiteraient pas à s’excuser de les avoir tellement amoureux, preuve de la réaction de son public fidèle, a été le succès que cela a ajouté à sa carrière.

Il faisait partie de son album “Soy como quiero ser” et est une reprise de All By Myself d’Eric Carmen, un compositeur, guitariste et claviériste américain qui fait toujours de la musique.

sept

Décide toi

Le nom du troisième album studio enregistré par le chanteur mexicain, mis sur le marché par la maison de disques EMI

La chanson à succès a été promue par le chanteur portoricain, de nationalité mexicaine à l’âge de 13 ans.

Il est à l’origine de la version 1983 de l’Ohio Express Yummy Yummy Yummy, bien que, il faut le mentionner, ils ne partagent pas vraiment une grande ressemblance.