hé dire qu’il est facile de couper les coins ronds lorsque votre instructeur de gym est sur un écran, mais ils n’ont clairement pas vu à quel point les accros d’Apple comme moi peuvent être compétitifs pour fermer leurs anneaux d’activité. Mon instructeur Kim se trouve peut-être à 5000 miles de là dans un studio élégant et lumineux à Los Angeles, mais il y a quelque chose à voir dans le fait de voir ces métriques familières aux couleurs de l’arc-en-ciel chronométrer à côté d’elle qui me fait passer à travers les sauts de squat comme je sprint la fin de mon 10k hebdomadaire.

Kim me dit d’augmenter ma fréquence cardiaque et mes battements par minute deviennent plus importants dans le coin de l’écran de mon iPad. La musique se transforme en un numéro de danse et le nouveau titre de la chanson apparaît au cas où je voudrais l’ajouter à mon Apple Music. Mes camarades de classe et moi commençons 40 secondes de burpees et l’intervalle de temps alloué commence à compter à rebours sur mon poignet pour que je n’ai pas à lever les yeux. C’est comme la première fois que je configure un iPhone, mais sous forme d’entraînement – naturellement, Apple a pensé à chaque petit détail, de l’esthétique de style Netflix à l’intégration élégante de l’écosystème Apple.

C’est un dimanche pluvieux à Londres et j’ai la chance d’être l’un des premiers à essayer la nouvelle plate-forme d’entraînement d’Apple, Fitness +, filmée depuis son studio cool et dépouillé en Californie. La nouvelle application brillante est présentée comme «l’avenir du fitness» et propose une bibliothèque de plus de 200 cours de fitness à la demande allant du HIIT à la danse en passant par le yoga pour le streaming depuis votre iPhone, iPad ou Apple TV – tout ce dont vous avez besoin est une Apple Watch pour libérer les avantages intégrés.

Qu’Est-ce que c’est?

La plate-forme est en cours d’élaboration depuis cinq ans – Apple dit qu’elle est en discussion depuis la naissance de l’Apple Watch en 2015 – et Apple veut qu’elle soit le héros de travail flexible ultime pour faire de l’exercice à la maison. Il est lancé aujourd’hui à partir de seulement 9,99 £ par mois – rendez-vous simplement sur l’application Fitness existante sur votre iPhone et cliquez sur le nouvel onglet Fitness + pour des centaines de cours de 10, 20, 30 ou 45 minutes, de la danse à la force jusqu’au cœur.

Il y a même des sessions animées par des experts mondiaux sur la façon d’utiliser un tapis roulant, un vélo d’exercice ou un rameur si vous êtes nouveau dans l’équipement ou si vous avez envie d’apprendre à le rendre plus difficile. Chacun est livré avec une courte bande-annonce de style Netflix pour vous donner une idée de la classe et vous pouvez enchaîner des séances d’entraînement si vous avez envie d’un mélange de genres.

La partie la plus intelligente? Vous n’êtes pas obligé de vous asseoir pendant un échauffement à la fin de chacun – appuyez simplement sur “ temps de recharge en pleine conscience ” lorsque vous êtes à la fin de votre entraînement global pour une séance d’étirement complète de cinq ou dix minutes. Oh, et vous pouvez utiliser votre Apple Watch comme télécommande, démarrer et interrompre le cours depuis votre poignet si vous n’êtes pas à distance de contact de votre téléviseur, iPad ou téléphone.

La nouvelle équipe d’instructeurs d’Apple pour Fitness + comprend des visages familiers

La super-équipe

En tant que Londonien, il y a quelque chose de réconfortant à faire défiler et à voir des visages familiers. Parmi les 21 recrues d’Apple, trois sont originaires du Royaume-Uni: Jamie-Ray Hartshorne, que les adeptes de la salle de sport pourraient reconnaître du studio Another Space; Jessica Skye, fondatrice de Fat Buddha Yoga et célèbre pour ses séances de lever du soleil au Gherkin et ses DJ sets à Soho House; et Kim Ngo, un ancien professeur de mathématiques passionné de snowboard et comptable qualifié qui enseigne le HIIT.

Naturellement, l’équipe complète d’instructeurs de Fitness + correspond à l’esthétique Apple des physiques et des modèles perfectionnés (vous pouvez suivre leurs pages Instagram directement via l’application), mais il existe une diversité rafraîchissante par rapport à certaines applications de fitness d’autrefois.

Les instructeurs vont de la vingtaine à la soixantaine et il y a un amputé dans l’équipe: l’entraîneur de force Amir a perdu une jambe il y a huit ans et peut maintenant s’accroupir plus sur une jambe que sur deux.

L’application vous permet de filtrer par instructeur, durée du cours ou type de musique

L’idée est de rendre l’entraînement à la maison aussi inclusif que possible, déclare Jay Blahnik, le maître-architecte derrière Fitness + avec un CV jonché de noms connus de Nike à Equinox. À 9,99 £ par mois, c’est moins cher que les rivaux d’entraînement de luxe à domicile Peloton (12,99 £ par mois, en plus du vélo) et FIIT (20 £ par mois), et les entraînements sont conçus pour être non intimidants.

Les instructeurs ont tous appris la langue des signes – vous remarquerez leurs gestes subtils au début de chaque cours – et ils apparaissent dans les cours les uns des autres pour démontrer les modifications à faible impact que les gens peuvent essayer à la maison.

Travailler les entraînements

Il y a aussi toute une série pour les débutants, avec des explications sur pourquoi le HIIT s’appelle HIIT et comment le yoga fonctionne. Pour les diplômés de la série pour débutants, il existe une étagère appelée “ simple et poussin ”, qui, selon Blahnnik, n’est pas moins intense, mais plus facile à suivre si vous avez eu une longue journée ou si vous vous réveillez toujours.

Ou vous pouvez faire défiler si vous savez ce que vous recherchez: recherchez des cours par type d’entraînement ou filtrez par durée de cours, instructeur ou préférence musicale.

Ajoutez-les à vos favoris, téléchargez-les pour les utiliser hors ligne plus tard et bonne nouvelle si vous êtes abonné à Apple Music: Fitness + peut également être votre outil de découverte de musique. Appuyez simplement sur une classe pour voir la liste de lecture d’entraînement et vous pouvez l’ajouter à votre bibliothèque pour l’écouter lors de votre prochaine course.

Le verdict

Naturellement, c’est un pour les accros de l’iPhone déjà connectés à l’écosystème Apple, mais si vous avez déjà tout l’équipement, Fitness + est un changeur de jeu – vous ne trouverez pas d’application d’entraînement à domicile plus personnalisée. Comme FIIT, il y a une qualité de jeu vidéo.

Vous pouvez voir votre fréquence cardiaque à l’écran et une “ barre de gravure ” vous montre comment vous faites dans le pack de qui d’autre a suivi le cours, mais contrairement à d’autres plates-formes, Fitness + vous permet de personnaliser vos métriques, en choisissant les comptes. à l’écran et si vous voulez du temps restant ou écoulé comme compte à rebours – selon ce qui vous motive le plus.

Lorsque vous démarrez une section de fréquence cardiaque, votre métrique de fréquence cardiaque est élevée à l’écran; lorsque vous démarrez un intervalle, un minuteur d’intervalle distinct apparaît; et comme la fin d’une course, vous pouvez voir toutes vos statistiques présentées après un cours. L’élément le plus excitant? Une célébration apparaît à l’écran lorsque vous fermez toutes vos bagues de la journée. Attention aux rivaux d’Apple: pour les accros de l’iPhone, il n’y a pas de meilleur motivateur que cela.

9,99 £ par mois ou 80 £ par an, avec un mois gratuit pour tous les utilisateurs d’Apple Watch et trois mois gratuits si vous achetez une nouvelle Apple Watch, apple.com