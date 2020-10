Si vous cherchez à obtenir un iPad maintenant et que vous pouvez vous le permettre, le nouvel iPad Air à 599 $ est la meilleure tablette pour la plupart des gens. Apple a repris le design de l’iPad Pro plus cher et l’a ramené à un prix plus raisonnable. C’est 100 $ de plus que l’an dernier, mais en retour, l’iPad Air de cette année a un écran plus grand et meilleur et un processeur plus rapide (et très intrigant).

Un appareil de milieu de gamme comme l’iPad Air est généralement fabriqué de deux manières. Soit il est construit à partir du modèle de base avec des améliorations clés (comme cela s’est produit avec l’iPad Air de l’année dernière), soit il est basé sur la version phare premium avec des pièces coûteuses retirées ou remplacées. C’est l’iPad Air de cette année, et ce changement signifie qu’il ressemble à un appareil moderne au lieu d’un retour en arrière.

C’est également l’une des expériences informatiques les plus agréables que vous puissiez obtenir. iPadOS n’a peut-être pas la polyvalence d’un système d’exploitation de bureau complet comme Windows ou macOS, mais c’est beaucoup plus relaxant à utiliser.

Bon produit

Excellent écran Compatible avec les accessoires iPad Pro Processeur très rapide

Mauvaises choses

Augmentation des prix Seule l’option de stockage progressif est un grand saut, 749 $ pour 256 Go Touch ID sur le bouton d’alimentation prend un certain temps pour s’habituer

L’iPad Air 2020 a le même design et la même forme que l’iPad Pro 11 pouces.

Conception de l’iPad Air

Le nouvel iPad Air pour 2020 passe aux côtés carrés et à l’affichage aux coins arrondis que nous avons vus pour la première fois sur l’iPad Pro en 2018. Il a exactement la même taille et la même forme que le modèle 11 pouces. À l’époque, Nilay Patel a déclaré que ce design était “un peu brutal – presque comme un design de référence.” Je me suis habitué à cela dans les années qui ont suivi et Apple l’a apparemment aussi. Les nouveaux iPhone 12 et 12 Pro ont une ressemblance familiale.

L’écran est 0,1 pouce plus petit que l’iPad Pro 11 pouces.

L’iPad Air fonctionne désormais avec les accessoires iPad Pro 11 pouces.

Il fonctionne également (uniquement) avec le nouveau style de l’Apple Pencil.

Il y a un seul appareil photo grand angle de 12 mégapixels à l’arrière. C’est assez bon mais ne devrait pas motiver votre décision d’achat dans un sens ou dans l’autre.

Le travail du matériel sur une tablette est de disparaître, et il le fait assez bien ici. Si vous souhaitez plus de caractère, Apple propose de nouvelles couleurs pour le cadre en aluminium anodisé. En plus de l’argent, du gris et de l’or rose habituels, il y a maintenant du vert et un bleu clair subtil.

L’iPad Air passe également de Lightning à USB-C pour le chargement, tout comme le Pro. J’applaudis de tout cœur cette décision – USB-C est un port plus universel et il ouvre l’iPad à plus d’accessoires, y compris certains des mêmes dongles que vous utilisez peut-être déjà sur votre ordinateur portable. (Et oui, j’aurais aimé que l’iPhone 12 fasse de même).

Si vous passez d’un iPad plus ancien, sachez que le câble est différent. Sachez également que ce nouveau design signifie que l’iPad Air utilise les accessoires de style iPad Pro. L’ancien Apple Pencil basé sur Lightning ne fonctionnera pas ici, pas plus que les anciens claviers ou étuis.

Au lieu de cela, vous avez le crayon Apple de deuxième génération de loin supérieur et un choix de quelques claviers d’Apple. L’option de clavier la plus sophistiquée est le Magic Keyboard, qui comprend un trackpad et un rétroéclairage pour 299 $. Le Smart Keyboard Folio classique fonctionne toujours bien, et il est également plus léger; cela coûte 179 $. Il existe également plus d’options de clavier de Logitech et d’autres. Maintenant que l’iPad Air l’a, nous verrons peut-être ce connecteur intelligent monté à l’arrière obtenir un véritable écosystème d’accessoires.

Une dernière note de conception: la caméra frontale est toujours sur le côté lorsque vous tenez l’iPad en mode paysage. Alors préparez-vous à avoir les yeux tournés vers la droite ou la gauche lorsque vous êtes sur les appels Zoom. Ou préparez-vous à ce que votre appareil photo ne soit pas du tout allumé, car iPadOS l’éteint dès que vous commencez à faire tout type de multitâche.

Outre les nouvelles couleurs, il n’y a en réalité que deux différences extérieures entre le Pro et l’Air, tous deux subtils. La première est que l’écran de l’Air est techniquement plus petit: 10,9 pouces de diagonale au lieu de 11. C’est un peu étrange mais pas vraiment perceptible. La seconde est qu’au lieu des caméras Face ID, l’iPad Air intègre Touch ID dans le bouton d’alimentation.

Touch ID est maintenant sur le bouton d’alimentation. Il faut un certain temps pour s’y habituer mais cela fonctionne bien.

Touch ID sur le bouton d’alimentation

C’est vrai, pour la première fois, Apple met son capteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation (techniquement, cela s’appelle le «bouton supérieur»; j’ai beaucoup d’opinions sur le nom de ce bouton, dont je vous épargnerai). C’est un peu plus gros que les autres boutons de l’iPad mais pas si gros.

Cela fonctionne bien mais un peu différemment de ce à quoi je m’attendais – ce qui est probablement dû au fait que j’ai été tellement entraîné par les capteurs d’empreintes digitales tap-to-wake sur les téléphones Android. Tout comme l’ancien capteur Touch ID sur le bouton d’accueil, vous devez cliquer sur le bouton d’alimentation, puis laisser votre doigt reposer dessus pendant un moment. Bam, vous êtes débloqué. (Et oui, c’est un vrai bouton.)

Mais quelque chose à propos de son placement sur le bouton d’alimentation m’a jeté au début. Comme pour la version du bouton d’accueil, si vous appuyez trop longtemps, vous obtenez Siri. Si vous ne laissez pas votre doigt assez longtemps, il ne se déverrouillera pas et vous rappellera “Rester pour ouvrir”.

Il a déverrouillé l’iPad rapidement, facilement et en toute sécurité. Vous ne manquerez pas le bouton d’accueil de votre ancien iPad une fois que vous vous y serez habitué, ainsi que la navigation par glissement qui est désormais nécessaire pour rentrer à la maison et effectuer plusieurs tâches à la fois.

Le nouvel iPad Air avec Magic Keyboard et Apple Pencil.

Spécifications et processeur de l’iPad Air

Je ne vais pas me lancer dans une analyse comparative complète du nouveau processeur A14 Bionic de l’iPad Air 2020, même si je suis vraiment tenté. Il est fabriqué avec un nouveau processus de 5 nm, ce qui signifie qu’il a le potentiel d’emballer plus de transistors dans le même espace et d’avoir également de nombreux gains d’efficacité énergétique.

C’est tentant car ce processeur A14 Bionic n’est pas seulement le même que celui des nouveaux modèles d’iPhone 12, il est également largement attendu qu’il soit très similaire à la puce qui alimentera les prochains Mac basés sur ARM d’Apple. Je m’attends donc à ce qu’il y ait un tas d’articles détaillant les nombreux résultats de référence que vous pouvez obtenir sur cette puce et ce qu’ils pourraient présager pour l’avenir.

C’est également tentant car l’A14 Bionic est plus récent et à certains égards plus rapide que la puce A12Z Bionic 7 nm des iPad Pro actuels, qui viennent de sortir en mai. Cependant, la comparaison n’est pas des pommes aux pommes (pardonnez le jeu de mots). Ces puces diffèrent par leurs cœurs et leurs GPU, et iPadOS est très efficace pour en tirer parti.

D’accord, j’ai cédé et n’ai exécuté qu’un seul test de référence, un test Geekbench 5 Pro. Les résultats sont que cet iPad Air est très rapide. Il est assez rapide pour faire tout ce que vous voulez faire avec un iPad aujourd’hui et continuera probablement à l’être pendant plusieurs années à venir.

Les résultats de base unique de l’iPad Air 2020 sont impressionnants, mais ils ne racontent pas toute l’histoire.

Geekbench 5 Pro calcul des résultats de référence

Cela montre que l’iPad Air est plus rapide que l’iPad Pro à au moins un égard – un score Geekbench monocœur de 1580 bat facilement les performances que vous obtiendrez d’un iPad Pro. Mais l’iPad Pro a des scores plus élevés sur d’autres mesures. Mon conseil: si vous savez exactement pourquoi vous avez besoin d’un GPU ou d’un CPU plus puissant sur un iPad, attendez que le prochain iPad Pro reçoive cette nouvelle puce A14 ou quelque chose du genre.

Si tout ce qui vous importe, c’est que l’iPad Air est rapide et qu’il vous permettra à la fois de faire des choses sur iPad et beaucoup de choses réelles, alors oui: il peut le faire.

L’autonomie de la batterie est également exactement ce que j’attends d’un iPad. Il est possible de vider la batterie si vous l’utilisez comme ordinateur de travail, mais cela vous amènera à dîner à coup sûr. Si vous l’utilisez plus légèrement, comme tablette de divertissement, attendez-vous à ce qu’elle aille deux ou trois jours avant de devoir vous inquiéter.

Ma plus grande plainte concerne le stockage. Le modèle de base à 599 $ a 64 Go, ce qui est un montant suffisant aujourd’hui, mais peut sembler à l’étroit avec le temps. Ce n’est pas la plainte, cependant. La plainte est qu’il n’y a pas d’option de 128 Go – pour obtenir plus de stockage, vous devez dépenser 150 $ de plus pour 256 Go. À 749 $, vous n’êtes qu’à 50 $ de l’iPad Pro 128 Go 11 pouces et vous pouvez aussi bien l’obtenir. (À bien y penser, ce n’est peut-être pas un accident.)

Par rapport à l’iPad Pro, voici ce que vous manquez avec l’iPad Air: un processeur optimisé pour les tâches gourmandes en GPU, Face ID, un écran ProMotion à taux de rafraîchissement élevé, une caméra ultra-large, un scanner LIDAR et quatre haut-parleurs .

Parmi ceux-ci, la seule chose qui me manque est l’écran à taux de rafraîchissement élevé, mais je soupçonne que la plupart des gens ne seront pas du tout dérangés par cela. L’écran a toujours fière allure et les animations sur iPadOS sont fluides même sans 120 Hz. L’iPad Air a des haut-parleurs stéréo en mode paysage et ils sonnent bien, donc la perte de deux autres n’est pas énorme.

L’iPad Air 2020 en bleu.

Cela pique un peu qu’Apple ait augmenté le prix de 100 $ par rapport à l’iPad Air de l’année dernière, mais c’est aussi une excellente tablette et un très bon ordinateur. Je suis toujours ennuyé que l’iPad ne puisse pas prendre en charge plusieurs utilisateurs, mais cela ne dérange pas tout le monde autant que moi.

Je pense que si vous pouvez vous permettre le prix de 599 $, vous devriez certainement l’obtenir au lieu de l’iPad de base à 329 $. Bien que cet iPad de base soit assez bon, il commence à paraître un peu obsolète (et il a aussi ses propres problèmes de configuration de stockage).

Pour moi, l’une des principales raisons d’utiliser un iPad au lieu d’un autre ordinateur est que c’est juste une expérience plus agréable. Vous pouvez faire le tour de votre maison avec lui, attacher ou détacher un clavier et ne jamais vraiment avoir à vous soucier de son crash ou de son ralentissement. Apple a permis à iPadOS de devenir un peu plus compliqué ces dernières années, mais c’est toujours un environnement informatique plus froid que le Mac, Windows 10 ou Chrome OS.

Et l’iPad Air incarne cette gentillesse avec son nouveau design. Il y a de fortes chances que si vous achetez un iPad, vous le gardiez pendant de nombreuses années, et donc dépenser plus pour un meilleur produit sera plus rentable à long terme que pour, par exemple, un téléphone qui pourrait durent seulement deux ou trois.