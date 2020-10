S

La carrière cinématographique d’ean Connery a duré plus de 50 ans, mais la légende d’acteur restera sans aucun doute dans les mémoires comme le premier – et beaucoup disent définitif – James Bond.

Après sa performance dans Dr No en 1962, l’acteur et ancien laitier a été mis sur un chemin qui mènerait à la célébrité hollywoodienne et à tous ses pièges.

Il a scellé sa position de l’une des stars les plus appréciées de Grande-Bretagne avec des rôles dans Highlander, The Untouchables et Indiana Jones And The Last Crusade.

Sa beauté et son brogue écossais distinct lui ont valu des légions de fans dans le monde entier.

Connery n’a jamais perdu son accent très imité malgré ses nombreuses années à l’étranger. De son domicile aux Bahamas, il est resté un fervent partisan de l’indépendance de l’Écosse.

Thomas Sean Connery est né dans la région de Fountainbridge à Édimbourg le 25 août 1930. Aîné de deux garçons, il a quitté l’école très jeune et a pris son premier emploi de laitier, avec une charrette tirée par des chevaux.

À 16 ans, il s’est enrôlé dans la Royal Navy mais a été renvoyé trois ans plus tard pour des raisons médicales après avoir souffert d’un ulcère à l’estomac.

Il a deux tatouages ​​de cette époque – un “Mum and Dad” et un autre “Scotland Forever”.

Le bodybuilder passionné a ensuite entrepris une variété d’emplois, y compris un passage en tant que maçon, un maître nageur et un modèle d’artiste pour l’Edinburgh College of Art. Sous le nom de Thom Connery, il a été classé troisième dans la division des grands hommes (il mesurait 6 pieds 2 pouces) du concours 1950 Mr Universe.

La scène est venue appeler quand un ami lui a suggéré d’essayer pour une production de South Pacific. Il a obtenu un rôle dans le chœur des marins et a ainsi commencé sa carrière d’acteur.

C’était aussi un footballeur doué. Lors de sa tournée avec la comédie musicale, il s’est vu offrir un contrat par l’ancien manager de Manchester United, Sir Matt Busby, qui l’a vu jouer en amical contre une équipe locale.

Son premier grand crédit d’acteur est venu dans le film de gangster britannique de 1957 No Road Back.

C’est l’agent des services secrets suave et sophistiqué de l’auteur Ian Fleming qui a propulsé Connery vers la célébrité.

Fleming était initialement résistant à l’idée de Connery jouant son personnage. Il pensait que l’Ecossais était un “cascadeur envahi” qui n’était pas assez raffiné pour le rôle.

Il a ensuite été tellement impressionné par sa performance qu’il a créé une ascendance écossaise pour le personnage dans ses livres ultérieurs.

Connery a joué Bond dans sept films – Dr No (1962), From Russia With Love (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), You Only Live Twice (1967), Diamonds Are Forever (1971) et Never Say Never Again (1983).

Il a quitté le rôle après You Only Live Twice, frustré par les intrigues répétitives, mais a été séduit après que son successeur George Lazenby n’ait pas réussi à obtenir la note.

La plupart de ses succès ultérieurs faisaient partie de la distribution d’ensemble, dans des films tels que The Man Who would Be King, Murder On The Orient Express et A Bridge Too Far.

Dans les années 1980, une carrière glissante a été relancée avec The Untouchables (1987), avec son rôle de policier irlandais coriace qui lui a valu un Oscar du meilleur acteur de soutien. Les futurs lauréats des Oscars Morgan Freeman et Denzel Washington ont également été nominés dans la catégorie cette année-là.

On se souvient également affectueusement pour sa part, deux ans plus tard, du père du héros du cracking de Harrison Ford dans Indiana Jones et la dernière croisade, le troisième opus de la franchise extrêmement populaire.

Connery pouvait désormais exiger des frais énormes et se forger une réputation de négociateur de contrats impitoyable. Il détestait l’idée d’être manipulé par l’industrie cinématographique et était régulièrement impliqué dans des poursuites judiciaires.

En 1989, le magazine américain People l’a élu l’homme le plus sexy du monde, ce à quoi l’homme de 59 ans a répondu: “Eh bien, il n’y a pas beaucoup d’hommes morts sexy, n’est-ce pas?”

Les années 1990 ont apporté des performances dans The Hunt For Red October (1990), Dragonheart (1996) et Entrapment, l’histoire d’amour / thriller de 1999 avec Catherine Zeta-Jones, que Connery a également produit.

À présent, il était fermement considéré comme un ancien homme d’État de l’industrie cinématographique et en 2000, il a été fait chevalier par la reine – un honneur qui aurait été retardé par son soutien vocal au Scottish National Party (SNP).

Connery, une fois élu le «plus grand Écossais vivant», a reçu le Lifetime Achievement Award de l’American Film Institute en 2006, lorsqu’il a confirmé sa retraite d’acteur.

Tout au long de sa carrière, il est resté relativement prudent quant à sa vie privée, mais a été contraint de nier les allégations de violence conjugale formulées par sa première épouse, l’actrice australienne Diane Cilento, avant sa mort en 2011.

Il a été tourmenté par les critiques des remarques qu’il aurait faites dans une interview à Vanity Fair en 1993 quand il a suggéré qu’il y avait des femmes qui “veulent une claque”.

Connery aurait déclaré: “Il y a des femmes qui prennent le fil. C’est ce qu’elles recherchent, la confrontation ultime.”

Lui et Cilento se sont mariés pendant 11 ans et ont eu un fils, l’acteur Jason Connery.

Connery est succédé par Jason et sa seconde épouse, l’artiste française Micheline Roquebrune, qu’il épouse en 1975 et qui l’accompagne régulièrement sur le tapis rouge.

En 2009, il a reçu un doctorat honorifique de l’Université Napier d’Édimbourg pour ses réalisations tout au long de sa carrière.

Il a semblé détendu et en bonne santé lors de sa dernière apparition publique, lorsqu’il s’est avéré soutenir son compatriote écossais Andy Murray à l’US Open en septembre 2012.

La star du tennis a été choquée lorsque Connery et Sir Alex Ferguson se sont écrasés lors d’une conférence de presse d’après-match à New York et ont posé pour des photos avec lui et sa mère Judy.

En tant que l’un des partisans les plus en vue de l’indépendance écossaise, beaucoup s’attendaient à ce que Connery fasse une apparition sur la piste électorale à la veille du vote historique du 18 septembre 2014.

Ses paroles ont été utilisées pour galvaniser le soutien lors du lancement de la campagne Oui deux ans auparavant, lorsque la star a déclaré dans un message: “Le peuple écossais est le meilleur gardien de son propre avenir”.

La mort de l’homme de 90 ans a été confirmée par sa famille samedi.