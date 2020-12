S

Les députés conservateurs enior ont fait pression aujourd’hui sur Boris Johnson pour obtenir un accord final sur le Brexit avec l’Union européenne, alors que de nouvelles recherches choquantes ont révélé qu’aucun accord ne signifiait un coup de marteau désastreux de 10 milliards de livres sterling pour Londres.

Des tensions se manifestaient parmi les conservateurs, un député de haut rang disant à M. Johnson qu’il n’avait «aucun mandat» pour le non-accord et un autre affirmant que ce serait «un échec de la politique».

Le prix de l’effondrement des règles commerciales de l’UE le 31 décembre sans accord a été expliqué dans une analyse de Simon French, économiste en chef chez City brokers Panmure Gordon. Les retombées réduiraient la croissance d’environ deux points de pourcentage l’an prochain seulement, supprimant 10 milliards de livres sterling des bénéfices de Londres, avec 15 milliards de livres supplémentaires de perte de croissance au cours des trois années jusqu’en 2025.

Les craintes d’un non-accord après quatre ans de négociations tendues se sont approfondies après un dîner entre M. Johnson et Mme von der Leyen à Bruxelles la nuit dernière. Cela s’est terminé avec les deux côtés très éloignés. Des sources ont révélé ce matin que M. Johnson avait proposé à plusieurs reprises de nouvelles façons de sortir de l’impasse, mais Mme von der Leyen les avait toutes rejetées.

«Tout le monde est rentré déprimé», a déclaré la source. «Le PM a tout essayé.»

Dans une déclaration de ce matin, Mme von der Leyen a déclaré: “Nous devons être prêts, y compris pour ne pas avoir d’accord en place le 1er janvier. Aujourd’hui, nous présentons des mesures d’urgence.”

Les quatre mesures minimalistes s’apparentaient à un plâtre collant plutôt qu’à la déclaration de M. Johnson d’un «accord» basé sur les règles de l’Organisation mondiale du commerce. L’offre de Mme von der Leyen ne contenait rien sur des questions telles que la coopération atomique et la sécurité, qui étaient censées faire partie d’un grand pacte pour les relations futures.

en relation

Les pourparlers devaient reprendre cet après-midi entre Michel Barnier et Lord Frost, les principaux négociateurs, dimanche considéré comme «un arrêt dur» lorsque les deux parties décideront de retirer les souches et de se préparer au non-accord.

Tom Tugendhat, président conservateur du comité des affaires étrangères de la Chambre des communes, a déclaré à The Standard: «Le premier ministre a clairement indiqué que ne pas parvenir à un accord serait un échec de la politique.

«Si nous ne parvenons pas à faire passer l’élément final au-dessus de la ligne, nous devrions au moins sécuriser les éléments sur lesquels nous pouvons nous entendre, comme l’Euratom et le transport aérien.

Tobias Ellwood, président du comité de défense, a déclaré: «L’ampleur profonde de cette décision, compte tenu des conséquences économiques et politiques, exige que les deux parties mobilisent le courage politique pour combler les différends restants. Il n’y a actuellement aucun mandat légal ni engagement manifeste de quitter l’UE sans accord. »

Deux anciens ministres du Cabinet ont clairement exprimé leur alarme ce matin. Damian Green, président du caucus One Nation de plus de 100 députés, a déclaré: «Tant que l’on parle, il y a de l’espoir.»

(

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen et Boris Johnson avant une réunion au siège de l’UE à Bruxelles

/ AP)

Andrew Mitchell a déclaré: «Il reste dans notre intérêt national d’étirer tous les nerfs pour parvenir à un accord, même à ce stade avancé.» L’analyse de M.Français a révélé que l’absence d’accord retarderait également la reprise de Londres aux niveaux de production observés avant la pandémie de coronavirus d’un an avec un rebond beaucoup plus rapide en cas d’accord de libre-échange et de coopération Royaume-Uni-UE. .

Selon lui, la plus grande crainte pour Londres est que les récriminations et la perte de confiance résultant d’un effondrement désordonné des négociations commerciales entre Downing Street et Bruxelles pourraient «empoisonner le puits» pour les négociations futures sur un accord sur les services professionnels. L’UE représente 37 pour cent des exportations de la capitale en matière de services financiers, juridiques, comptables, d’architecture et autres services professionnels dans lesquels la Grande-Bretagne est un leader mondial.

M. French a déclaré qu’il était probable qu’une rupture sans accord avec l’UE aurait un «effet dissuasif sur l’investissement» dans ces industries vitales.

Jonathan Portes, professeur d’économie au King’s College de Londres, a déclaré que son modèle suggérait que la croissance de Londres serait réduite d’un demi-point de pourcentage pendant au moins une décennie et, en fait, dans un avenir prévisible, une fois que la perturbation à court terme se serait atténuée.

Il a déclaré: «À partir du 1er janvier, les employeurs ne pourront plus s’approvisionner, comme ils le peuvent maintenant, ce flux de travailleurs qualifiés et non qualifiés – ainsi que d’étudiants – qui ont apporté une contribution si essentielle à l’économie de Londres. Et cela va être un grand choc pour tout le monde, des magasins Pret à mon institution, King’s, où il me semble qu’environ un tiers de mes étudiants sont européens.