Je suis «beaucoup» », admet Grace Campbell, la comédienne, écrivain et activiste de 26 ans (et fille du gardien du New Labour Alastair). Et elle a raison: Amazing Disgrace – mi-mémoire, mi-manuel – est impétueuse, candide et négligemment obscène, une aventure à indice d’octane élevé qui couvre w ** king, les MST, grandissant dans l’ombre de «Toothy Tony» (Blair), bien plus encore.

Inutile de dire que c’est une émeute absolue. Nous commençons avec des chapitres de friandises juteuses de la ligne de front de Britannia cool (et pas si cool): Blair supplie son père de rejoindre la cabale du New Labour («il sentait le désespoir»); rencontrer les Poutines lors d’une réception à Downing Street («l’ambiance était très Freshers Fair – un sourire nerveux mais personne ne savait à qui parler»); la fois où elle est allée à un concert de Miley Cyrus à l’O2 avec son père, son meilleur ami, alors maire Boris Johnson et deux de sa progéniture. «Johnson ressemblait à un enseignant suppléant»: pas de changement.

Campbell est (très) consciente de son privilège, bien que grandir dans l’œil de cette tempête l’ait clairement affectée. De plus, il pourrait: des boutons de panique installés dans la maison familiale pendant le déroulement du drame de la guerre en Irak; des manifestants qui ont campé devant la maison familiale pendant des mois; la descente de son père dans un abîme de dépression. Ce n’est pas toujours une éducation relatable, mais elle l’explore avec une chaleur et une honnêteté.

D’autres chapitres sont révélateurs sur les ténèbres, le dégoût de soi et l’auto-sabotage qui risquaient de définir sa vingtaine. D’autre part, il y a aussi des scènes de curling des orteils depuis la salle de consultation d’un centre de santé sexuelle; et un épisode d’un sommet sur la santé des femmes dans lequel elle a livré une ode à son vagin dans une pièce remplie de modèles. Selon les hauts et les bas de vos propres débuts de la vingtaine, des épisodes de poursuite de mecs qui ne veulent vraiment, vraiment pas vous baiser pourraient résonner; comme pourrait être expulsé de Rowan’s à Finsbury Park.

Surtout, vous soutenez Campbell alors qu’elle découvre – après un week-end à Secret Garden Party qui finit (presque) par impliquer des ambulanciers paramédicaux – que rien de tout cela ne la rend heureuse. Bien qu’il n’y ait pas de conversion damascène – elle est toujours sujette à l’anxiété et à la haine de soi – elle commence à se lever; se rend compte que soutenir les femmes est plus gratifiant que de rivaliser avec elles; et bannit les hommes toxiques au profit d’un («Bae»). Elle remercie ses amis d’avoir trouvé un lieu de paix (relative). Aussi, w ** king.