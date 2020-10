C

vous souvenez-vous de votre premier repas au restaurant après le verrouillage? Quel plaisir de se faire servir de la nourriture que vous n’aviez pas cuisinée vous-même à une table à l’extérieur de chez vous, avec des serveurs et des pourboires et un peu de menthe avec l’addition? Le mien était un hamburger – cuisine moyenne, mais bien sûr, c’était magnifique.

Si mon premier repas avait été celui que j’ai essayé quelques mois plus tard au Manoir, je pense que mon cerveau aurait explosé, probablement quelque part entre les choux de crabe et la langoustine écossaise grillée. Rien n’illustre le fait de ne pas être à la maison qu’un menu dégustation dans ce havre de gastronomie étoilé Michelin de la campagne de l’Oxfordshire, où vous pouvez faire un vrai repas de choses en réservant pour y passer la nuit.

((Le Manoir))

Si un bon dîner est une question de cadre et d’ambiance, alors le restaurant du Belmond Le Manoir Aux Quat’Saisons remporte ses deux étoiles Michelin avant que vous n’ayez pris une seule bouchée.

À quelques heures de Londres, dans le joli village d’Oxfordshire de Great Milton – rempli de rangées de ces cottages couleur miel que vous avez recherchés sur Google pendant le verrouillage – vous êtes transporté dans une petite bulle de luxe à partir du moment où vous roulez le lecteur de gravier, remettez votre des sacs à un porteur en attente et monter un chemin bordé de lavande parfumée à la réception.

(Belmond)

L’hôtel est un ancien manoir pittoresque recouvert de glycine et entouré de jardins paysagers avec amour. L’intérieur a le luxe feutré d’un vieil hôtel de campagne anglais, décoré dans des tons jaunes et gris pâles. En bas, il y a un certain nombre de salons interconnectés où vous pourrez vous détendre avec un verre de vin et un livre, ou prendre un apéritif avant le dîner devant le feu.

(Belmond)

Décorées en collaboration avec les intérieurs Todhunter Earle, les chambres continuent sur le look d’un hôtel de campagne anglais, mais avec une touche de goût inspirée des voyages de Raymond Blanc. La décoration d’une chambre a été influencée par le nord de la Thaïlande, une autre par une vue sur une montagne près de Chiang Mai en Chine; d’autres chambres sont inspirées de la France natale de Blanc.

J’ai séjourné dans l’une des suites Garden Room, Blanc de Blanc, à quelques pas de la maison principale et décorée dans des intérieurs entièrement blancs. On nous dit que cette suite est également utilisée occasionnellement pour de très petites cérémonies de mariage (Monsieur Blanc lui-même a récemment agi en tant que témoin pour un couple).

Les quatre suites Garden à une chambre de l’hôtel sont dotées de leur propre terrasse privée – vous pouvez donc vous asseoir avec un café le matin par une journée ensoleillée – avec un salon spacieux, un dressing et une salle de bains en marbre avec un double lavabo et douche.

Mais aussi beaux qu’ils soient, vous ne visitez pas Le Manoir pour les chambres. Le restaurant a remporté (et surtout, détenu) son statut de deux étoiles Michelin depuis plus de trois décennies maintenant. Une grande partie de ce que vous mangez est cultivée sur place dans l’immense potager de l’hôtel, influencé par l’enfance de Raymond Blanc qui aide son père à faire pousser des légumes pour nourrir la famille.

((Le Manoir))

Le menu dégustation de sept plats est une parade de savoir-faire gastronomique. Un choux de crabe épicé est léger comme une plume, à la fois salé et sucré, tandis qu’une soupe aux légumes d’automne au son trompeusement simple est un beau vert vif orné de fleurs comestibles – une œuvre d’art avec un coup de pied de basilic terreux. Un morceau de flétan est légèrement saisi et rehaussé de chou-fleur épicé. Plat après plat est délicieux, fermez les yeux.

Quand je ne suis pas dans une rêverie culinaire, je vois des couples assis autour de moi dans leurs plus belles robes et costumes – anniversaires, anniversaires, promotions … la nourriture à ce niveau (et à ce coût) est pour ces grands moments marquants.

(Photographie Paul Wilkinson)

Si vous pouvez descendre de votre nuage culinaire, il y a le magnifique jardin de l’hôtel à explorer. Le Manoir est également à seulement vingt minutes du centre d’Oxford, il est donc idéalement placé pour une excursion d’une journée à la découverte de la ville. Une autre option est le palais de Blenheim – le lieu de naissance de Sir Winston Churchill – à seulement 30 minutes en voiture.

Si vous souhaitez approfondir votre compréhension du style Raymond Blanc, des cours de cuisine sont proposés au Manoir, qu’il s’agisse d’un cours d’une demi-journée ou d’un programme résidentiel. Vous ne repartirez peut-être pas avec le même niveau d’expertise, mais cela devrait vous donner quelques fioritures culinaires à essayer chez vous.

Un séjour au Manoir coûte à partir de £ 595 par chambre (petit déjeuner)