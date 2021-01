One Night in Miami est désormais disponible sur Amazon Video, offrant aux téléspectateurs la possibilité de regarder quatre icônes en action. Le film – réalisé par Regina King – dramatise une nuit en Floride au cours de laquelle le boxeur Cassius Clay, le demi offensif de Cleveland Browns Jim Brown, l’auteur-compositeur-interprète Sam Cooke et le militant des droits civiques Malcolm X ont passé beaucoup de temps ensemble. Les détails exacts de la conversation restent un mystère, mais One Night in Miami offre une expérience dont les critiques raffolent.

Les critiques sont en cours pour les débuts de King en tant que réalisateur, et l’écrasante majorité est positive. Le film a actuellement une cote de 98% sur Rotten Tomatoes et est «certifié frais». Certains critiques expliquent dans leurs critiques qu’avoir le film se concentrer sur une nuit est un choix fantastique en raison de voir les hommes tels qu’ils étaient à un moment donné “et seulement alors”. Voici ce que les critiques disent du nouveau film.

Qualité Shakesperean

(Photo: Amazon Studios)

Wenlei Ma a fait l’éloge de l’écriture et de la réalisation de One Night in Miami dans une revue pour news.com.au, affirmant que King était confiante dans ses débuts en tant que réalisatrice et avait l’assurance de quelqu’un avec beaucoup plus d’expérience derrière la caméra. Ma a donné au film une critique de 4/5 et a déclaré que la tension entre Cooke et Malcolm X servait de fil conducteur à l’histoire.

“King est une main ferme et a une compréhension innée de la meilleure façon d’utiliser les mots de Kemp pour faire ressortir des performances époustouflantes de son casting, en particulier de Ben-Adir et Odom Jr, dont chaque syllabe vous frappe directement dans votre âme”, écrit Ma. «Il y a une qualité shakespearienne à One Night in Miami, aux prises avec de grandes idées sur la complexité des expériences humaines à travers ces personnages imparfaits mais nobles.

Beauté tranquille

Dans une revue pour Pajiba, Roxana Hadadi a salué la carrière d’actrice de King avant de parler de son succès en tant que réalisatrice tout en naviguant dans cette histoire complexe. La revue a également mentionné spécifiquement à quel point les performances sont solides et que les moments calmes ont parfois amené Hadadi aux larmes.

“Est-il vraiment approprié pour nous de décider quel homme avait tort et quel homme avait raison?” Hadadi demande dans la critique. «Sommes-nous même capables de faire une telle chose? Ces hommes ont vécu plus longtemps que notre jugement. Les derniers instants de One Night in Miami… vous hanteront, et ils vous rappelleront: il y a encore du travail à faire.

Captivant

One Night in Miami n’est certainement pas le premier biopic à se concentrer sur Clay ou Malcolm X, mais Owen Gleiberman de Variety met en évidence les débuts de réalisateur de King en raison de sa différence par rapport aux exemples précédents. Il écrit dans une critique élogieuse que les quatre personnages de ce film “révèlent qui ils sont réellement” après avoir pris quelques verres. Gleiberman a comparé One Night in Miami à Malcolm X de Spike Lee, qui ne présente pas de version «décontractée» de la figure emblématique.

“King transforme One Night in Miami en un vrai film, le mettant en scène avec une confiance visuelle fluide et un flair émotionnel vibrant qui lui confère une authenticité flamboyante”, écrit Gleiberman. “Le fait que ces quatre-là se détendent dans une chambre de motel, faisant correspondre leurs esprits et leurs idées et taquinant leurs rivalités sous-jacentes, ne ressemble jamais à une vanité.”

Histoire en devenir

Ellen E. Jones a revu One Night in Miami pour Empire Online, louant le film et lui attribuant cinq étoiles. Jones a expliqué que la direction de King a donné aux quatre acteurs l’espace pour faire leur meilleur travail dans les limites d’une chambre d’hôtel tout en racontant une histoire puissante. De plus, Jones a été l’un des nombreux critiques louant One Night in Miami pour s’être concentré sur une seule soirée au lieu d’essayer d’incorporer des moments du passé ou du futur.

«Le dialogue – parfois fraternel, parfois barbelé, souvent les deux – sonnera fidèle à quiconque s’est déjà assis tard pour redresser le monde», écrit Jones. «Et les sujets de conversation – le courage, le compromis et les responsabilités sociales du succès – restent pertinents pour la lutte en cours pour ce que Malcolm X appelait simplement« les droits de l’homme ».»

Électrisant

Siddhant Adlakha de Polygon reconnaît les intrigues sérieuses en jeu tout au long de One Night in Miami, telles que le changement social et la lutte pour le progrès. Cependant, le critique écrit que King capture les luttes tout en créant l’un des drames historiques “les plus électrisants et amusants” à sortir d’Hollywood. Plus précisément, Adlakha souligne comment King et le directeur de la photographie Tami Reiker déterminent la perspective énergétique du personnage qui compte le plus dans chaque scène donnée.

“Une nuit à Miami ne décrit jamais la brutalité de la suprématie blanche”, écrit Adlakha. “L’antagoniste historique du film n’est pas un bain de sang raciste, bien que son spectre soit certainement important. Les personnages sont plus souvent bloqués par les imperfections et les limites de leurs perspectives. Aucun d’entre eux n’a une vision du monde totalement incorrecte – ils sont tous simplement incomplets. , et ils trouvent les pièces manquantes les unes dans les autres. “

Électrique et vital

Matt Hudson de What I Watched Tonight a fait l’éloge de One Night in Miami tout en soulignant les performances de la distribution centrale et la mise en scène de King. Hudson a exprimé la conviction que le biopic aurait pu devenir sensationnaliste, mais King a empêché ce résultat. De plus, il a dit qu’il y avait un “vrai flair” dans l’exécution globale et que les acteurs avaient fourni des performances “scintillantes”.

“Une nuit à Miami aurait pu être un répétition de dialogues, quel que soit le sujet traité, tout en veillant à ce que le dialogue lui-même soit réel. L’ensemble du film ressemblait à un véritable événement se déroulant à l’écran et cela témoigne du travail merveilleux. par Regina King et ses principaux hommes. Une nuit à Miami est électrique, vitale et, parfois, intense tout en étant tout simplement extrêmement bonne. “

Brillamment capturé

Frank Wilkins de Reel Reviews a fait l’éloge de One Night in Miami dans sa critique tout en reconnaissant que le film aborde une «conversation difficile». Wilkins a particulièrement salué les performances tout en disant que les acteurs évitaient de devenir des caricatures de personnages historiques. De plus, la critique indique que chaque mot de dialogue du film historique résonne encore aujourd’hui.

“Une nuit à Miami est un film amusant, bien que souvent inconfortable, à regarder. Des questions difficiles sont posées et vous n’aimerez peut-être pas les réponses”, écrit Wilkins. Il a proclamé que les téléspectateurs auraient “du mal” à trouver un film plus intelligent tout en louant la conversation stimulante sur une conversation très difficile.

