Avoue qu’Emilia Clarke n’était pas d’accord avec la fin de “Daenerys” | INSTAGRAM

La Britannique, Emilia Clarke, a indiqué que transformer “Daenerys” en un méchant d’une absence d’expression froide presque soudainement au cours de la dernière saison a nié sa représentation du personnage et l’accumulation de sensations des saisons passées, tous les détails que nous décomposerons ci-dessous.

On sait que les fans de “Le Trône de Fer” Ils n’aimaient pas du tout comment la fin de “Daenerys Targaryen” s’est déroulée dans la dernière saison de la célèbre et réussie série, et c’est que, dans la huitième saison de la production cinématographique, elle a été très controversée en raison de l’obscurité de l’écran et de son résultat .

Et compte tenu des critiques sévères qu’elle a reçues de ses fans, malgré ses 12 Emmy Awards, l’actrice n’a pas réussi à les impressionner, au lieu de le faire, elle a fini par les contrarier même, même si, à ce jour, nous connaissons le vraies raisons Ce qui est au milieu de toute la polémique que son personnage a suscitée, en dessous de tous les détails.

Cela pourrait aussi vous intéresser: La splendide fête d’anniversaire d’Emilia Clarke, Happy 34!

Clarke estime que transformer la fille “Targaryen” en une méchante “impasse froide” presque soudainement dans la dernière saison dément sa représentation du personnage et l’accumulation de sensations des saisons passées, y compris, elle a publié une déclaration, déclarant qu’il y avait des moments où elle n’était pas d’accord avec la fin, ce qui allait à l’encontre de ce qu’elle pensait que les fans avaient pensé.

“Il y a eu un certain nombre de fois où j’ai dit: ‘Pourquoi me donnez-vous ce ton dans le scénario?'”, A déclaré Clarke dans sa dernière déclaration sur un site Web bien connu, où il explique ses arguments contre les présentateurs, David Benioff et DB Weiss, dans une interview plus large pour un nouveau livre qui passe en revue les tenants et les aboutissants de la pièce de divertissement qui était la série.

“Je comprends que Daenerys doit être féroce et implacable et une force puissante. Mais pour le moment, elle est aussi un putain d’être humain. Je vais vous donner ça. Je prie pour que vous en teniez compte dans le montage”, a ajouté l’actrice à Les producteurs, de même, d’après son récit, Clarke se sentait aussi comme “un petit rouage dans une très, très, très grosse machine” car il y avait vraiment peu d’attention portée au dialogue.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

«Même si je suis une personne très utile, il y a eu des moments où je me suis dit: ‘Ne me dis pas quoi faire de ma fille.’ Je sais quoi faire », a commenté l’actrice, sans aucun doute, il était parfaitement perceptible que ce sujet la touchait beaucoup car, quand elle l’a relancé, elle était un peu contrariée.

De plus, il a mentionné qu’il n’était pas du tout heureux en lisant le scénario de son personnage, “dans chaque rebondissement de l’intrigue, j’ai essayé de ne pas trop penser à ce que les autres allaient dire lors de la diffusion des épisodes, mais au fond j’ai toujours gardé à l’esprit ce que Ce que les fans pouvaient dire. En fin de compte, nous leur devions tout. Ce sont eux qui nous ont fait un succès. Cela m’a semblé la chose la plus correcte et la plus polie à faire », a-t-il déclaré.

Clarke est même allé jusqu’à considérer que c’était peut-être une erreur de condenser toute la fin en pratiquement un seul chapitre, déclarant que peut-être la série se terminait trop brusquement et que l’histoire aurait peut-être pu être développée plusieurs autres chapitres pour que tout ait plus de sens.

Une opinion non loin de laquelle avaient des milliers d’adeptes de la série qui, à travers une collection de signatures, ont demandé à HBO de refaire toute la saison dernière et ont montré leur désaccord avec les écrivains et les producteurs sur la façon dont certaines de leurs chansons avaient changé. arguments initiaux.