Netflix écourte une mission et promet que les abonnés ne feront pas un autre voyage sur Mars. Le streamer a annulé son drame avec Hilary Swank Away après une seule saison. La nouvelle de l’annulation, rapportée pour la première fois par Deadline, survient six semaines seulement après le lancement de la série le 4 septembre.

Away a suivi le commandant de Swank Emma Green, une astronaute américaine qui est sélectionnée pour diriger un équipage international avec des membres de Chine, de Russie, d’Inde et du Royaume-Uni lors de la première mission sur Mars. La mission qui durera trois ans, Emma doit concilier sa décision de laisser derrière elle son mari et sa fille adolescente quand ils en ont le plus besoin. À bord du vaisseau spatial Atlas, la dynamique personnelle et les effets d’être loin de leurs proches sur Terre deviennent de plus en plus complexes. Avec Swank, la série mettait en vedette Mark Ivanir, Ato Essandoh, Vivian Wu, Ray Panthaki, Josh Charles et Talitha Eliana Bateman. Andrew Hinderaker a créé Away et produit avec la showrunner Jessica Goldberg, Jason Katims, Matt Reeves, Edward Zwick, Swank, Adam Kassan et Jeni Mulein.

Pour le moment, Netflix n’a pas expliqué sa décision de ne pas renouveler la série. En règle générale, les décisions de renouvellement sont prises en fonction d’une analyse de l’audience par rapport aux coûts. Lancé au début de septembre, cependant, Away avait fait ses débuts avec beaucoup de succès. La série a passé une grande partie du mois de septembre à se classer parmi les 10 meilleures séries du streamer et a même occupé la première place pendant plusieurs jours après sa sortie, selon le propre classement de Netflix et comme le rapporte The Hollywood Reporter. Le classement en streaming de Nielsen a également donné une perspective positive pour la série, les abonnés ayant regardé plus de 2,7 milliards de minutes de Away au cours de ses deux premières semaines de sortie, la classant au troisième rang des séries Netflix au cours de cette période derrière Cobra Kai et Lucifer.

Away ne marque que la dernière série originale de Netflix à obtenir la hache après une seule saison dans une tendance à la hausse qui a bouleversé de nombreux abonnés. The Dark Crystal: Age of Resistance, Soundtrack, Messiah, Teenage Bounty Hunters, I Am Not Okay With This, et The Society n’ont tous reçu qu’une seule saison. Selon Netflix, les deux derniers de ces titres ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus, ainsi que GLOW, la comédie dramatique de lutte féminine qui avait déjà été renouvelée pour une quatrième saison.

La première et la seule saison de 10 épisodes de Away est disponible en streaming sur Netflix. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières mises à jour.