L’actrice Aylín Mujica a déclaré dans une interview qu’elle avait été victime d’un enlèvement express lors de la dernière fois qu’elle était au CDMX.

Mujica, 45 ans, a parlé pour le programme «Suelta la sopa» que les événements se sont produits alors qu’il se rendait à l’aéroport de Mexico à l’aube pour prendre un vol à 6h25. Comme son moyen de transport n’est pas arrivé, il a dû monter dans un taxi dans la région de Polanco.

«Je suis allé dans la rue à cause de la nervosité de ne pas me rendre à l’aéroport et j’ai traversé une zone près de Polanco. Je marche environ deux pâtés de maisons et prends un taxi que je vois dans la rue. Quand ils me prennent, ils me mettent un couteau », raconte-t-il.

Aylín a mentionné qu’après être monté dans le taxi, le chauffeur s’est retourné et a mis un couteau entre ses jambes, puis a exigé ses affaires parce qu ‘«il avait perdu son emploi et avait besoin d’argent». L’actrice a répondu qu’elle n’apportait pas beaucoup d’argent avec elle, alors elle lui a donné le peu qu’elle emportait avec elle.

«Il m’a dit: ‘c’est inutile, où sont tes cartes?’ Il m’a emmené à un guichet automatique pour obtenir de l’argent. Ce guichet automatique m’a juste donné un montant et a pris mon sac à main, a continué à me vérifier et m’a emmené à un autre guichet automatique. Je lui ai donné l’argent que je pouvais », a-t-il déclaré.

Après cela, il s’est promené plusieurs fois dans la ville, alors il a pensé au pire.

“Je pensais qu’ils allaient me tuer, je le jure, je pensais qu’ils allaient me tuer.”