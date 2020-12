L’un des couples les plus aimés de Bachelor Nation a appelé à démissionner. Carly Waddell et Evan Bass, qui se sont rencontrés à Bachelor in Paradise en 2016, ont annoncé mercredi qu’ils avaient choisi de se séparer après trois ans de mariage. L’ancien couple, qui partage son fils Charles “Charlie” Wolf, 1 an, et sa fille Isabella “Bella” Evelyn, a partagé la nouvelle de la “décision difficile” avec PEOPLE dans un communiqué conjoint.

“Nous avons pris la décision difficile de nous séparer”, ont déclaré les deux à la publication. «Nous chérirons toujours notre temps ensemble et continuerons à avoir le plus grand respect les uns pour les autres alors que nous nous concentrons sur ce qu’il y a de mieux pour l’avenir de notre famille. Nous apprécions grandement l’amour et le soutien de chacun et nous vous demandons de bien vouloir respecter la vie privée de notre famille. naviguer à travers cela. “

Bass, qui est également père de trois fils aînés d’une relation précédente, a d’abord concouru pour le cœur de JoJo Fletcher sur The Bachelorette avant de rencontrer Waddell, qui avait fait ses débuts à Bachelor Nation lors de la saison de Chris Soules de The Bachelor, dans la saison 3 de Bachelor. dans Paradise, le spectacle d’été de la franchise. Alors que les deux ont connu de graves hauts et des bas au cours de leur saison, Waddell refusant à plusieurs reprises les activités romantiques de Bass, le couple est finalement tombé amoureux et Bass a proposé lors de la finale de la saison de l’émission.

Bien que les deux aient été considérés comme un pilier de Bachelor Nation, ayant l’une des rares relations à long terme produites par l’émission, il y avait des preuves plus tôt cette année qu’il y avait des tensions dans leur relation lors d’un épisode de juin du podcast Mommies Tell All, quand les deux ont plaisanté en disant qu’apporter un troisième bébé dans leur maison pourrait être la «chute» de leur relation.

“L’autre jour, quand je parlais à ce lecteur de cartes, elle a lu mes cartes, genre, cinq fois et elle a dit deux fois que nous allions avoir un autre bébé”, a déclaré Waddell pendant le podcast. «Je ne pense pas que nous devrions le faire parce que je suis fatigué.» Bass intervint, «Je ne pense pas que nous réussirions si nous en avions un autre. … Nous durerions un peu plus longtemps, mais… ils mèneraient probablement à des chemins différents.

Après avoir accueilli le bébé numéro deux dans leur maison, Waddell a déclaré que Bass subirait une vasectomie, déclarant sur une histoire Instagram quelques mois seulement après la naissance de Charlie: “La raison pour laquelle Evan subit la procédure est que nous nous sommes retirés et avons prié deux fois jamais, et maintenant nous avons deux enfants. ” Sur le podcast de juin, cependant, Waddell a révélé que la vasectomie «ne s’était jamais réellement produite».