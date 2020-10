Dans une nouvelle qui pourrait choquer Bachelor Nation, les anciens de The Bachelorette Ashley Hebert et JP Rosenbaum ont annoncé mercredi qu’ils avaient décidé de se séparer. Hebert et Rosenbaum, qui partagent deux enfants ensemble, se sont rendus sur Instagram pour annoncer la nouvelle. Leur rupture intervient après près de huit ans de mariage.

Hebert a posté une photo d’elle-même et de son ex-mari dansant lentement à côté d’un long message sur leur rupture. Selon l’ancienne Bachelorette, cette nouvelle intervient après «des mois de séparation». Elle a également noté que cette scission est à l’amiable. «Nous avons créé les plus beaux enfants et partagé des souvenirs qui ne seront jamais oubliés», a écrit Hebert. «Nos différences ont nui à notre relation et après des années à tenter de réparer les dégâts, nous avons décidé qu’il était dans l’intérêt de notre famille de créer une vie nouvelle et séparée pour nos enfants.

“Veuillez respecter notre vie privée alors que nous avançons avec la nouveauté de nos vies”, a poursuivi sa légende. “Notre objectif ultime est de créer une vie stable et saine pour nos enfants. Merci pour votre amour et votre soutien au fil des années. Je vous souhaite à tous de l’amour, du bonheur et une bonne santé.” Rosenbaum a publié la même photo sur son compte Instagram à côté de son propre message personnalisé sur l’actualité. Il a commencé sa légende en notant qu’il avait écrit et réécrit le message plusieurs fois et qu’à chaque fois, il ressentait «le même niveau d’incrédulité et d’extrême tristesse».

“S’il vous plaît, sachez qu’il n’y a personne à blâmer, qu’il n’y a aucun événement qui a déclenché cette décision, que personne n’est la victime, et que nous avons fait absolument tout ce que nous pouvions pour essayer de sauver ce mariage”, a écrit Rosenbaum. . «Je pense que nous avons tous les deux réalisé que nous ne sommes que deux personnes très différentes, avec des personnalités et des perspectives très différentes, qui ne sont tout simplement pas d’accord sur les fondamentaux de la vie, ceux qui sont les fondements d’un heureux et un mariage sain. ” Comme Hebert, Rosenbaum a terminé son message en demandant aux fans de respecter la vie privée du couple alors qu’ils naviguent dans cette nouvelle phase de leur vie.

Herbert et Rosenbaum se sont initialement rencontrés lors de la saison 7 de The Bachelorette en 2011, par Us Weekly. Ils se sont fiancés lors de la finale de la saison. Ils se sont mariés plus tard en décembre 2012 et leur mariage a été diffusé sur ABC dans une émission spéciale télévisée. Les anciennes stars de la télé-réalité partagent deux enfants, son fils Fordham, âgé de six ans, et sa fille Essex, âgée de trois ans.