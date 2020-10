L’ancienne Bachelorette Becca Kufrin a révélé qu’elle avait décidé de congeler ses œufs, après s’être séparée de Garrett Yrigoyen. Kufrin a pris ses histoires sur Instagram pour partager les nouvelles, en disant: “Je pense que c’est si important que les femmes que nous connaissons sur notre corps et nos options”, a ajouté la jeune femme de 30 ans, “Pour moi, je ne suis pas vieille mais je Je ne suis pas un poulet de printemps et je veux des enfants un jour, mais pas de si tôt, alors je comprends pourquoi ne pas le faire maintenant en quarantaine.

Kufrin a ensuite expliqué qu’elle faisait des injections hormonales, ce qui est une partie normale du processus de récupération des ovules. “Cela ne fait pas mal, mais le plus difficile est de le pousser à travers votre peau”, a-t-elle déclaré, ajoutant ensuite que, bien que ce soit pratiquement indolore, le processus est toujours complexe. “Hier, lors de la deuxième injection, je me suis fait une sorte de sauté sous ma peau, comme si le liquide était sorti d’un coup”, a-t-elle déclaré. “Je l’ai senti comme une petite bulle et je me suis presque évanoui.”

Kufrin a été présenté pour la première fois aux fans lors de la saison 22 de The Bachelor, en lice pour une rose d’Arie Luyendyk Jr.Elle est ensuite devenue The Bachelorette dans la saison 14 de l’émission de télé-réalité. À la fin de cette saison, Kufrin et Yrigoyen se sont retrouvés ensemble. Yrigoyen a même proposé à Kufrin, et ils étaient fiancés depuis 2018.

Avance rapide jusqu’en septembre 2020, Kufrin a annoncé qu’elle et Yrigoyen se sont séparés. «Le cœur lourd, Garrett et moi sommes arrivés à la conclusion amoureuse de mettre fin à nos fiançailles», a-t-elle écrit dans un post Instagram du 1er septembre. “Tout ce que nous partagerons, c’est que nous n’avons toujours rien d’autre que de l’amour et du respect les uns pour les autres, même si nous avons décidé de suivre nos propres chemins séparés.”

Kufrin a poursuivi: “Bien que nous soyons arrivés à ce stade, cela ne diminue pas les innombrables et incroyables souvenirs créés ensemble. Nous espérons que tout le monde pourra nous accorder grâce, respect et le temps de guérir nos cœurs alors que nous naviguons dans ce chapitre suivant dans nos vies.” Notamment, Yrigoyen ne semble pas avoir parlé publiquement de la scission.

Plus tard, Kufrin a parlé de la scission sur le podcast Bachelor Happy Hour, qu’elle co-anime avec Rachel Lindsay, en disant: “Garrett et moi avons pris cette décision après de nombreuses conversations. Ce n’est pas seulement quelque chose que nous venons d’arriver un soir. . Ce n’était pas uniquement basé sur une publication Instagram ou les opinions ou commentaires de quelqu’un d’autre. ” Cela semble être en référence à Yrigoyen laissant entendre publiquement qu’il soutient l’application de la loi sur le mouvement Black Lives Matter, ce qui a suscité la controverse.

“Il y a beaucoup plus à cela. Dans toute relation, il y a beaucoup de couches. Ce n’est pas à moi de divulguer des détails”, a poursuivi Kufrin. “Ce n’est l’affaire de personne d’autre que ce que je vous dis en ce moment.”