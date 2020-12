Bad Bunny montre la taille de son petit ami en portant un vêtement moulant | AP

Le chanteur à succès Mauvais lapin Il a déchaîné la folie sur les réseaux sociaux en posant avec un vêtement moulant avec lequel il a permis à son ami d’apprécier parfaitement, ce qui a fait remplir ses millions de followers de soupirs sur son compte Instagram.

Le célèbre joueur de reggaeton a décidé une fois de plus d’afficher ses attributs avec une publication risquée et récente sur son compte Instagram officiel.

Bien que les femmes soient généralement celles qui rendent tout le monde fou sur les réseaux sociaux, cette fois, Bad Bunny l’a fait comme jamais auparavant et bien sûr, c’est rapidement devenu une tendance.

Et c’est que le célèbre reggaeton a décidé d’utiliser un vêtement étouffant qui marquait ses attributs avant l’objectif de la caméra.

C’est ainsi que le chanteur portoricain de 26 ans a laissé la bouche ouverte à tous les utilisateurs des réseaux sociaux en partageant une série de photographies via son compte Twitter officiel.

Sur la première photographie, nous pouvons voir qu’il se tient face à une rue, se tourne sur le côté, puis il est vu dans une voiture blanche.

Cependant, tout le monde a remarqué qu’avec le short si serré, le Portoricain cadre par accident leur les pièces.

C’est ainsi que tout le monde a réussi à être extrêmement surpris et s’est immédiatement souvenu de cette occasion où elle a chanté aux côtés de Becky G la chanson à succès «Mayores».

De plus, les utilisateurs du réseau social ont assuré que la partie de lui, où il chante: “Un gentleman de 21 ans” n’avait pas à peu près son âge, mais le sien “pack».

Comme prévu, des milliers de mèmes et de réactions se sont immédiatement déchaînés sur les photographies dans lesquelles Benito Martinez portez une tenue confortable pour être à la maison.

Il est à noter qu’il s’agissait d’une chemise sans manches, d’un short moulant et d’une longue robe qui correspondait à ses chaussures de tennis blanches et à ses lunettes de soleil sombres pour lui donner plus de style.

Sans aucun doute, le chanteur est immédiatement devenu une tendance, et rappelons également que Bad Bunny a admis que son physique avait été négligé pendant la période de confinement.

Aussi, “The bad rabbit” a annoncé que ces derniers jours, il reprendrait ses exercices pour se remettre en forme.

Cependant, ce n’est pas la seule chose pour laquelle le Portoricain a été une tendance et a monopolisé les gros titres ces derniers jours, depuis qu’il a récemment sorti un nouvel album intitulé “La dernière tournée du monde”, avec lequel il a déjà marqué l’histoire. Dans le monde de la musique.

Eh bien, actuellement quelques semaines après sa sortie, la nouvelle proposition Bunny était positionnée au premier rang du classement Billboard 2000.

La publication sur son compte Twitter officiel a été partagée le 10 décembre et compte jusqu’à présent plus de 170 000 likes, 17 000 retweets et plus de 5 000 tweets cités.

Quand on se rend compte que dans la chanson de “Older” le rôle de Bad “un gentleman à 21 ans” n’avait pas l’âge “,” On voit qu’il l’a puissant “,” BENITO I LOVE YOU “,” So perfect! “, étaient quelques-uns des commentaires reçus par la publication.

Benito Antonio Martínez Ocasio, avant de devenir célèbre, se produirait lors de petits spectacles à San Juan et publierait des vidéos de lui-même chantant sur Instagram.

Il a également partagé des chansons sur son compte SoundCloud, où il a obtenu un succès rapide et un soutien avec sa chanson “Diles”, qui a attiré l’attention du producteur de musique Luian, qui l’a embauché pour être le premier artiste de son label, Hear This Music.

