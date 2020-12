Bad Bunny avoue trouver du réconfort dans la musique de Lady Gaga | INSTAGRAM

Comme nous le savons tous, Bad Bunny traverse en ce moment une grande étape de sa carrière avec son dernier album “El Último Tour Del Mundo”, qui, quelques jours après sa sortie, est déjà parmi les meilleurs vendeurs de niveau mondial et ses débuts dans les charts.

Le succès de l’artiste portoricain n’est pas en vain, puisque, à plusieurs reprises, il a mentionné qu’il était inspiré par de grandes idoles de la pop, en plus il y a eu aussi plusieurs fois où nous avons réalisé qu’il est vrai qu’il est monstre »lorsqu’il s’agit d’acheter des produits Artistes préférés.

De même, dans une récente interview avec le média de divertissement américain le plus reconnu, l’artiste de 26 ans a énuméré les chansons et les albums qui font partie de la bande originale de sa vie donnerait et il est clair que le nom de Lady Gaga figurait sur la liste susmentionnée.

Et c’est ça, on peut aussi se rappeler qu’à certaines occasions on l’a vu utiliser des marchandises du chanteur, soit des chemises de ses albums, ou même mettre ses chansons dans certaines de ses histoires dans le réseaux sociaux.

De plus, dans la série de questions, Bad Bunny a révélé que, lorsqu’il traverse des jours difficiles, il décide d’écouter le nouvel album du chanteur “Chromatica” de l’artiste d’avant-garde, il commente en gros qu’il a trouvé du réconfort parmi les paroles des chansons de l’iconique Gaga.

«Au moment où je me sens triste, c’est Chromatica de Lady Gaga. Cet album me rend plus heureuse. Quand il a sorti cet album, j’étais dans un très bon moment, profitant de ma vie. J’adore cet album », a révélé l’artiste du moment dans cette pièce de divertissement.

Bien que, comme nous l’avons déjà dit, ce n’est pas la première fois que le hitmaker montre son amour pour la mère Monster, en fait, l’un des moments dont on se souvient que “le mauvais lapin” a utilisé la marchandise Gaga était lors de la dernière élection présidentielle. des États-Unis à Porto Rico, alors que le rappeur a été vu portant une chemise de l’album susmentionné.

Mais, on ne sait pas exactement dans quel but, il y a quelques mois, l’interprète voulait être annulé sur les réseaux sociaux par les mêmes “Little Monsters” (comme les fans de Gaga s’appellent eux-mêmes), pour une raison importante, le fait C’était si fort que de nombreux musiciens importants ont même fait remarquer que cet incident aurait pu coûter à Bad Bunny sa carrière musicale.

Tout s’est passé lorsque “San Benito” a créé sa chanson “Hasta que Dios diga”, en collaboration avec Anuel AA, dans laquelle il fait allusion à “Mother Monster”, malgré le fait qu’il s’était auparavant montré en faveur de la liberté sexuelle et Contre le machisme, les paroles avec le chanteur Anuel indiqueraient quelque chose de très contraire à ce qu’il semblait dire.

Et même après avoir déclaré qu’il n’allait plus sortir de singles avec ce type ou ce style de contenu, la strophe en question dans le tollé médiatique sur les réseaux est la suivante: «Tu es ma Lady Gaga, je te Bradley Cooper / Elle le sait il avale et recrache », chante Benito.

Les fans du chanteur l’ont donc rapidement attaqué et ont décidé de faire campagne pour son annulation.

Clairement, au final, tout s’est avéré être un malentendu, puisque le Portoricain a montré à Internet en général qu’il était vraiment un vrai fan de la célèbre Stefani Germanotta.