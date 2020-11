Bad Bunny chante comme Luis Miguel? Omar Chaparro le rend possible | INSTAGRAM

Il est plus que clair que vous ne pouvez pas parler de la carrière de Luis Miguel sans mentionner ses boléros à succès, ses ballades romantiques et ses chansons emblématiques interprétées avec mariachi, même si, comme nous le savons également, le célèbre artiste s’est aventuré dans des genres tels que la pop et comme nous l’avons mentionné, avec de la musique mexicaine régionale.

C’est pour cette raison que sincèrement, personne n’avait pris le temps d’imaginer, si le chanteur à succès s’aventurerait un jour dans le genre urbain, car, ayant tant d’années de carrière artistique réussie, avec ses genres bien définis, cette idée est vraiment quelque chose. que ses fans pourraient difficilement imaginer, ni aucun utilisateur en dehors du groupe de fans de Luis MiguelNous ne pouvons même pas vraiment avoir une image de lui interprétant une chanson à partir d’un rythme urbain.

Bien sûr, si quelqu’un avait la créativité pour imaginer cela, ou le recréer d’une manière ou d’une autre, il fallait que ce soit notre chéri, Omar Chaparro, on peut donc dire que rien n’est impossible, puisque le comédien emblématique mexicain a voulu faire le test pour voir à quoi cela ressemblerait et le résultat a été des plus amusants.

Le renommé et charismatique qui est revenu au travail après avoir surmonté la contagion de la maladie présente dans le monde entier, a partagé une belle imitation inspirée du style unique d’El Sol, ajoutant un détail curieux, qui a poussé les internautes à en faire une tendance et être un excellent divertissement, au moins dans notre pays.

Tout s’est passé dans les coulisses de son émission “Tu-Night Con Omar Chaparro”, le comédien lui aussi a pris son téléphone portable, a ouvert l’application chinoise de divertissement audiovisuel, est entré dans son compte TikTok et s’est enregistré en train de faire une drôle de parodie.

Le résultat, une vidéo hilarante caractérisant l’attachant chanteur mexicain, tout en interprétant le succès mondial du chanteur colombien, c’est vrai, “Luis Miguel Chaparro” a partagé une vidéo avec nous chantant sa propre version de “Si je vois ta mère”, une chanson de l’un des les figures les plus reconnues du reggaetón, partout dans le monde: Bad Bunny.

Comme prévu, Omar est apparu avec sa bonne humeur caractéristique, Chaparro a chanté la chanson, que oui, entrant parfaitement dans le personnage de “El Sol”, mettant évidemment une bonne dose de sentiment, tout comme le chanteur “Luismi” il le fait habituellement dans chacune de ses présentations.

“Si Luis Miguel chantait un de Bad Bunny, on l’entendrait comme ça”, a écrit le comédien partageant la vidéo, a également partagé une petite blague, faisant référence à l’un des tubes les plus explicites de tous les temps, faisant passer un bon moment à ses fans. rire.

Il convient de noter que le clip vidéo a été partagé à la fin de la première saison de son programme, partageant un message émotionnel comme une façon de remercier à la fois l’équipe de production et le public: “Nous venons de terminer la première saison de @tunightconomarchaparro et juste Je peux être reconnaissant pour la vente en gros, pour faire un projet avec une équipe aussi incroyable, au milieu d’une pandémie, avec des invités aussi formidables et avec un public virtuel aussi chingón que vous, ce sont des choses qui arrivent très rarement. MERCI “, écrit-il Omar.

La publication a jusqu’à présent rassemblé plus de 96000 reproductions, uniquement sur Instagram, ainsi qu’un grand nombre de commentaires, d’amis de la célébrité, ainsi que de fans, qui le félicitent d’avoir conclu la première saison de son programme et lui souhaitant du succès. dans les projets futurs.