L’interprète de “Yo perreo sola”, Mauvais lapin, a finalement confirmé sa participation à la série originale Netflix “Narc0s: México”, faisant ainsi ses débuts dans le monde du théâtre, car il n’avait travaillé que dans la musique.

La troisième saison de “Narc0s: Mexique“C’est déjà un fait que pour ces fans de cette histoire très bientôt, ils pourront à nouveau profiter des performances de José María Yazpik, Alfonso Dosal, Mayra Hermosillo, et maintenant tout indique que le chanteur Bad Bunny aura également une participation à cette histoire.

Et c’est que le célèbre chanteur a révélé dans son interview pour “Rolling Stone” qu’il avait déjà commencé à enregistrer quelques scènes de ce que sera sa participation à cette série originale de Netflix.

Et bien que Mauvais lapin Il a déjà confirmé ses prochains débuts d’acteur dans cette série à succès, le chanteur d’origine portoricaine n’a pas révélé plus de détails sur son personnage, ni donné la date de la première de cette troisième saison.

Cependant, on s’attend à ce que très prochainement, Netflix révèle plus de détails sur la troisième saison qui raconte la naissance du cartel de Guadalajara, la plus grande et la plus puissante organisation criminelle du pays dans les années 80.

Malheureusement, jusqu’à présent, il n’y a pas plus de détails sur qui seront les acteurs qui participeront à la troisième partie, car dans la deuxième saison Tenoch Huerta, Joaquín Cosío et Diego Luna qui jouent les personnages centraux de cette série étaient en prison.

D’un autre côté, Mauvais lapin Il profite du grand succès que lui a apporté 2020, puisqu’au début de cette année, il est apparu à l’événement sportif, Le Super Bowl aux côtés de Jennifer López, J.Balvin et Shakira, et Benito Antonio Martínez Ocasio a créé ce année l’album YHLQMDLG qui a atteint la deuxième place dans les charts de popularité.

Bad Bunny est connu dans le monde entier pour ses chansons “Je suis pire”, “Chambea”, “Amorfoda”, “Callaíta” et plus récemment “Yo perreo sola” “, en plus l’artiste a quatre albums, dont un est en collaboration avec J. Balvin.

Il est à noter qu’avant de devenir célèbre, Martínez s’est produit dans de petits spectacles à San Juan et a partagé des vidéos de lui-même chantant sur Instagram, tout en partageant également des chansons sur son compte SoundCloud, où il a obtenu du succès et du soutien très rapidement.

C’est ainsi que sa chanson “Diles” a attiré l’attention du producteur de musique Luian, qui l’a engagé pour être le premier artiste de son label, Hear This Music.

En revanche, il y a quelques semaines, le musicien Bad Bunny a fait la couverture d’un des magazines les plus célèbres des États-Unis, ceci après une carrière de quatre ans et plusieurs réalisations dans l’industrie de la musique.

Il s’agit de l’édition culturelle produite par ce célèbre magazine, dans laquelle l’auteure, Carina del Valle Schorske, d’origine portoricaine, plonge dans un long article sur le dernier album qu’elle a réalisé. Mauvais lapin, “YHLQMDLG”, parle en détail de sa voix particulière et de son enfance, et des messages de dénonciation que le chanteur a inclus dans ses chansons ces dernières années.

J’ai l’impression d’être un athlète qui représente Porto Rico aux Jeux olympiques et c’est lui le diable “, a déclaré Bad Bunny dans l’interview”, a-t-il déclaré dans l’interview.

L’entretien avec l’artiste a duré six heures, mais la journaliste a également eu l’occasion de s’entretenir avec son collaborateur DJ Orma, la productrice reggaeton Tainy, l’artiste urbaine Residente et avec divers poètes, écrivains, critiques culturels et musiciens. , parmi eux l’artiste Cecilia Peña-Govea.

