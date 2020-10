Bad Bunny devient la couverture numérique d’un célèbre magazine | Réforme

Le musicien portoricain Bad Bunny ne fait que progresser dans sa carrière et a récemment joué dans le Page de Couverture de l’un des magazines les plus célèbres des États-Unis après une carrière de quatre ans et plusieurs réalisations dans l’industrie de la musique.

Bad Bunny a réussi à balayer la scène musicale comme jamais auparavant et grâce à cela, il occupe désormais la couverture du magazine Le New York Times, l’un des magazines de divertissement les plus en vue au monde.

C’est l’édition culturelle que ce célèbre magazine produit chaque année, dans laquelle l’auteur, Carina del Valle Schorske, d’origine portoricaine, se penche sur un long article sur le dernier album que Bad Bunny a fait, “YHLQMDLG”, parle dans le détail de sa voix particulière et de son enfance, et des messages de dénonciation que le chanteur a inclus dans ses chansons ces dernières années.

J’ai l’impression d’être un athlète qui représente Porto Rico aux Jeux olympiques et c’est lui le diable », déclare Bad Bunny dans l’interview.

Il est à noter que Del Valle Schorske s’est rendu à Porto Rico pour interviewer le chanteur, qui a fusionné la musique avec l’activisme pour dénoncer la mort de femmes et de personnes transgenres sur l’île ainsi que la réponse des États-Unis à l’ouragan Maria.

C’est une histoire sur le Porto Rico de Bad Bunny, ou sur le Bad Bunny de Porto Rico », dit le journaliste à propos de l’article.« Et quand je dis Porto Rico, je veux dire l’archipel mais aussi la diaspora et la solidarité qui forme le diaspora », ajoute-t-il.

L’entretien avec l’artiste, qui s’est déroulé à San Juan, a duré six heures, mais la journaliste a également eu l’occasion de s’entretenir avec son collaborateur DJ Orma, le producteur de reggaeton Tainy, l’artiste urbaine Residente et avec divers poètes, écrivains, critiques culturels et musiciens, parmi lesquels l’artiste Cecilia Peña-Govea.

Il ne fait aucun doute que Bad Bunny est l’un des artistes les plus en vue du moment en matière de musique latine urbaine et en mai dernier il a sorti son deuxième album de l’année 2020, “Las Que No Iban a Salir”, qui comprend des duos avec Yandel, Nicki Jam et Don Omar, entre autres, étant l’un des albums les plus écoutés.

Benito Antonio Martínez Ocasio, mieux connu sous son nom de scène Bad Bunny, est un chanteur, rappeur et rappeur portoricain du genre reggaeton et latin trap, l’artiste a quatre albums, dont l’un est en collaboration avec J Balvin.

Avant de devenir célèbre, Benito s’est produit dans de petits spectacles à San Juan et a publié des vidéos de lui-même chantant sur Instagram, il a également partagé des chansons sur son compte SoundCloud, où il a obtenu du succès et du soutien très rapidement.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Sa chanson “Diles” a attiré l’attention du producteur de musique Luian, qui l’a embauché pour être le premier artiste de son label, Hear This Music.

En revanche, il y a quelques jours à peine, le chanteur Alex Syntec a lancé une vive critique contre le genre urbain, et notamment sur Bad Bunny.

Et c’est lors d’une récente interview sur l’émission “Le scorpion d’or au volant” diffusée sur YouTube, que l’auteur-compositeur-interprète mexicain a déclaré que “la courtoisie n’enlève pas l’écrivain” et comprend que les artistes doivent prendre leur temps pour lire et créer.

Je pense que la politesse n’enlève rien à l’écrivain, alors lisez un peu. Parfois j’écoute les chansons et les paroles de certaines propositions et je dis ne tache pas, tu as le dictionnaire de rimes sur Internet et ça arrive beaucoup, surtout dans le [género] urbain qui semble rimer, rimer, rimer: dites beaucoup de choses, même si vous ne dites rien », a-t-il déploré.

Au milieu de la conversation, le chauffeur l’a interrompu pour lui demander s’il avait inclus Bad Bunny dans sa critique, ce à quoi il a souligné qu’il n’avait pas expliqué pourquoi cela ne pouvait pas être appelé musique.

Cela peut vous intéresser: la petite amie de Bad Bunny est infidèle, de fortes rumeurs se déchaînent