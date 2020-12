Le récent album de Bad Bunny “The Last World Tour” est devenu ce dimanche le premier album entièrement en espagnol à se hisser au sommet du palmarès Billboard 200, faisant ainsi l’histoire de la musique, a annoncé aujourd’hui l’organisation.

C’est la première fois en 64 ans d’histoire de la liste que cette étape est franchie.

Le record d’une position dans les premières positions d’un album entièrement en espagnol sur la liste susmentionnée a été détenu par Bad Bunny lui-même, qui au début de l’année a été placé avec son album “YHLQMDLG”, à la deuxième position de la liste sur 14 Mars.

Le classement Billboard 200 classe les albums les plus populaires de la semaine aux États-Unis.

Dès que le disque a été connu, il a été félicité sur les réseaux sociaux par d’innombrables followers, parmi lesquels la chanteuse Jennifer López, qui a écrit en anglais «Siiiii. Histoire! », Accompagné d’émoticônes de flammes et d’étoiles.

Seuls quatre albums en espagnol ont atteint le top cinq du Billboard 200: El Ultimo Tour del Mundo de Bad Bunny (n ° 1); YHLQMDLG, (n ° 2); Amar es Combatir, par Maná (n ° 4 en septembre 2006) et Oral Fixation, par Shakira: Vol 1 (n ° 4 en juin 2005).

En revanche, Bad Bunny a été l’artiste le plus écouté sur Spotify en 2020, avec plus de 8 000 000 000 de vues, dont près de la moitié provenant de son dernier album «YHLQMDLG», également l’album le plus écouté au monde. à travers la plate-forme.

Le Portoricain clôt ainsi une saison de succès au cours de laquelle il a reçu des nominations aux Latin Grammy et Grammy, a fait la couverture de l’emblématique magazine Rolling Stone et s’est produit au Super Bowl avec Shakira et Jennifer Lopez.

Bad Bunny a sorti son nouvel album le 26 novembre dans lequel, entre autres, il a la collaboration de la chanteuse espagnole Rosalía.

L’album se compose de 16 chansons et parmi les chansons est celle qu’il interprète avec Rosalía, intitulée «La Noche de Anoche», il comprend également une autre collaboration avec l’auteur-compositeur-interprète américain ABRA («Sorry Papi») et la chanson qu’il chante avec Jhay Cortez, “Dakiti”, et que les deux ont déjà publié début novembre devenant ainsi la chanson numéro un des charts mondiaux.

“Le monde est à moi”, “Vous avez déménagé”, “Aujourd’hui, j’ai été payé”, “Damn Poverty”, “Je vous souhaite le meilleur”, “Je m’habille comme ça”, “Me faisant aimer”, “Booker T”, “The Drug “,” Trellas “,” 120 “,” Before It Ends “et” Cantares de Navidad “, sont les titres des chansons restantes qui complètent le nouvel album.