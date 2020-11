Bad Bunny est apparu avec un design mexicain au gala Latin Grammys | INSTAGRAM

L’un des plus grands représentants du genre de musique urbaine, sans aucun doute, est Bad Bunny, qui, dans ce dernier gala des Grammys latins, a monopolisé tous les projecteurs ce jeudi lors de la nuit des prix précités, d’où de Miami il a surpris tous les spectateurs de l’événement arborant un design très mexicain.

Le chanteur, vainqueur d’innombrables prix de musique, Il a offert un spectacle spectaculaire tout en portant une tenue inspirée de l’Amérique latine.

Le Portoricain, qui est déjà devenu une référence de la musique mondiale, du moins dans son soi-disant genre musical, a tenté de mettre en culture latino-américaine et a généré un grand impact lors de la transmission de la remise des récompenses susmentionnées.

Vous pourriez aussi être intéressé: 2020 continue de surprendre, Bad Bunny a perdu contre J Balvin aux Grammys latins

Et c’est que, pour la soirée de gala, il a choisi un design totalement mexicain et a montré très clairement l’influence de cette région dans l’industrie de la musique, ainsi que son amour pour le public de ce pays, qui s’est montré en soutenant la musique. du Portoricain avec chaque nouveau single ou ses productions record.

Lors de sa présentation à Grammys latins 2020, Bad Bunny est apparu au volant d’une voiture en chantant l’un de ses plus récents succès “Bichiyal”, de même, l’artiste portait le look de son styliste préféré, Storm, ainsi que, il a choisi de porter une tenue surprenante de la marque mexicaine “Liberal Youth Ministère »(LYM), en le portant avec la plus grande vanité possible.

Par la suite, le célèbre chanteur de reggaeton s’est arrangé pour partager une photo sur son Instagram officiel, où il a montré son look tout en envoyant des salutations à ses fans de «la capitale du reggaeton». Il les a également remerciés directement: «Merci à tous les qui a fait de cette présentation un EPIC !! », a écrit l’artiste dans son post, qui est devenu un excellent divertissement pour les fans.

Sur la carte postale susmentionnée, on le voit porter fièrement cette tenue exclusive de la marque mexicaine Liberal Youth Ministry (LYM), sous la signature du directeur de la création Antonio Zaragoza et de son épouse Kenia Filippini, selon les informations publiées par le célèbre magazine à la mode, Vogue.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il est important de mentionner que cette marque, fondée en 2016, dans ses rangs, est entièrement conçue et produite dans la ville de Guadalajara: «L’esthétique a ses racines dans la sous-culture punk et garage avec des influences de la culture pop américaine des années 80. et 90 », a révélé la publication mentionnée dans le célèbre magazine, après la présentation de Bad Bunny sur scène.

La marque s’attache à transmettre dans ses vêtements une puissante liberté de création, qui coïncide avec ce que Bad Bunny transmet dans chacune de ses chansons et dans toute son œuvre musicale ensemble, qui englobe ce sentiment d’appartenance et d’énergie qui transmet la terre latino-américaine et est palpable dans sa matière musicale, par conséquent, nous pensons que choisir cette tenue était la meilleure décision qu’il ait pu prendre, pour pouvoir transmettre tout son «Flow» à travers ses vêtements également.

Qui, il convient de noter, était entièrement recouvert de petits cristaux Swarovski, ce qui faisait briller les vêtements impressionnants en gros, chaque fois qu’une lumière venait toucher le chanteur, la marque a commenté que pour l’élaboration des vêtements choisis par «San Benito », un total de 106 mille cristaux ont été utilisés, et les placer dans les pièces textiles leur a coûté environ 1000 heures de travail totalement manuel.