La troisième saison de «Narcos: Mexico» comportera plusieurs signatures. Et parmi eux se distingue l’incorporation surprenante du chanteur portoricain Bad Bunny. L’acteur renommé Luis Gerardo Méndez et l’Américain Beau Mirchoff sont deux des autres nouveaux ajouts à la distribution.

Le chanteur jouera Arturo ‘Kitty’ Páez, un membre du gang de Ramón Arellano Félix, appelé les ‘Narco Juniors’, un groupe de garçons de la classe supérieure qui ont un lien avec le trafic de drogue.

Située dans les années 90, la nouvelle saison montrera à quoi ressemblera la mondialisation du trafic de drogue et la guerre qui éclate entre les clans après la division de l’empire de Félix (Diego Luna). Cette saison, les cartels de la drogue devront lutter contre les troubles politiques et la violence, ainsi qu’une nouvelle génération de barons de la drogue mexicains.

Scoot McNairy revient pour diriger le casting de ce troisième tour, dans lequel reviendront José María Yázpik, Alfonso Dosal, Mayra Hermosillo, Manuel Masalva, Alejandro Edda, Gorka Lasaosa et Matt Letscher. L’Argentin Alberto Ammann reviendra en tant qu’acteur invité.

Avec Bad Bunny, Méndez et Mirchoff, les nouveaux membres de la distribution comprennent Alberto Guerra, Luisa Rubino, Alejandro Furth, Lorenzo Ferro, José Zúñiga, Diego Calva et Kristen Lee Gutoskie; en plus d’avoir également Yessica Borroto, Damayanti Quintanar, Manuel Uriza et Markin López.