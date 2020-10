Le portoricain Bad Bunny, qui en seulement quatre ans de carrière a réussi à balayer la scène musicale, occupe désormais également la couverture du magazine The New York Times, l’une des plus importantes publications de divertissement au monde.

Il s’agit de l’édition culturelle que le New York Times Magazine produit chaque année, dans laquelle l’auteur, Carina del Valle Schorske, d’origine portoricaine, se penche sur un long article sur le dernier album de Bad Bunny, YHLQMDLG, parle à détail de sa voix particulière et de son enfance, et des messages de dénonciation que le chanteur a inclus dans ses chansons ces dernières années.

“J’ai l’impression d’être un athlète qui représente Porto Rico aux Jeux Olympiques et c’est lui le diable”, dit Bad Bunny, de son vrai nom Benito Martínez, dans l’interview à propos de l’importance que sa silhouette a gagné.

Del Valle Schorske s’est rendu à Porto Rico pour interviewer la star, qui a fusionné la musique avec l’activisme pour dénoncer la mort de femmes et de personnes transgenres sur l’île ainsi que la réponse américaine à l’ouragan Maria.

“C’est une histoire sur le Porto Rico de Bad Bunny, ou sur le Bad Bunny de Porto Rico”, explique le journaliste à propos de l’article. “Et quand je dis Porto Rico, je parle de l’archipel mais aussi de la diaspora et de la solidarité que la diaspora forme”, ajoute-t-il.

L’entretien avec l’artiste, qui a eu lieu à San Juan, a duré six heures, mais la journaliste a également eu l’occasion de s’entretenir avec son collaborateur DJ Orma, le producteur de reggaeton Tainy, l’artiste urbain Residente et avec plusieurs poètes, écrivains, critiques culturels et musiciens, dont l’artiste Cecilia Peña-Govea.

Après l’aspect graphique de l’interview, dans laquelle Bad Bunny regarde la caméra avec un geste affable, des cheveux bouclés abondants et une moustache particulière, il y a aussi la portoricaine Mara Corsino et la créatrice et compatriote Claudia Rubín.

Source: Cependant