Bad Bunny révèle son secret sur le succès de sa carrière!

Le nom de Mauvais lapin a joué assez souvent ces derniers mois, son succès est tel que de grandes célébrités comme Cardi B ont collaboré avec lui, Benito Antonio Martínez Ocasio lui-même a partagé le secret de son succès.

Bad Bunny a commencé sa carrière il y a à peine cinq ans en peu de temps, il est devenu une célébrité de la musique reggaeton et du piège latin, les jeunes connaissent aujourd’hui la plupart de ses chansons, la plupart sont des adolescents, qui sont ont été chargés de mettre son nom en valeur et de faire de lui l’un des plus grands gagnants de prix et de reconnaissance pour sa musique lors de diverses cérémonies de remise de prix.

Comme mentionné au début de la note, il a eu l’occasion de collaborer avec de grandes stars, le Portoricain est devenu extrêmement populaire parmi les stars et autres artistes de renom, notamment avec J Balvin avec qui il aurait une très bonne amitié, comme ils ont été vus à plusieurs reprises ensemble.

L’interprète de «Si je vois ta mère» a partagé une émission en direct sur son compte Instagram officiel dans lequel il compte environ 28 millions 100 000 followers dans laquelle il a révélé le secret de sa carrière réussie, pour certains c’était quelque chose d’assez incroyable et choquant quoi Mauvais lapin partagé tout au long de sa diffusion.

Pendant quelques jours, le Portoricain a disparu des réseaux sociaux, avant cela l’inquiétude de ses partisans a immédiatement commencé à se faire remarquer car Mauvais lapin Il était toujours actif et partageait chacune de ses occurrences sur ses réseaux sociaux.

Il a demandé à ses fans s’ils voulaient avoir le même succès qu’il a eu au cours de la dernière année, selon ses propres mots, selon le portail Radio Moda, il a déclaré “Nous” achetons des âmes, on dit qu’avant de vendre sa propre “âme au diable “alors maintenant il le fait dans l’autre sens, donc il a assuré son propre succès.

Peut-être que cette confession a semblé drôle à ses disciples qui ont affirmé selon le portail qu’il était un Illuminati, non seulement à cause de ses paroles mais aussi à cause des symboles qu’il représentait avec ses mains en parlant, cela a peut-être attiré l’attention de plusieurs de ses milliers. des fans, se pourrait-il qu’il ait voulu montrer quelque chose de plus qu’un simple message ou était-ce juste une coïncidence, lui seul le sait.

Pendant longtemps il n’a pas été vu en public, uniquement à travers ses réseaux sociaux, la dernière apparition était en Amérique du Sud pour être exact en Argentine, c’est dans ce pays qu’il a présenté sa tournée “The New Religion”.

Au début de l’année nous avons eu l’occasion de voir Mauvais lapin dans différents pays partageant sa musique et ravissant ses followers avec les paroles de ses chansons qui conquièrent de plus en plus de monde, malgré le fait qu’il y ait des gens qui disent qu’il n’a pas de bonne musique, son succès, sa renommée et sa popularité constante prouvent le contraire.

En plus de ses chansons, c’est aussi sa personnalité qui a conquis des millions, Bad Bunny est généralement assez spirituel non seulement sur ses réseaux sociaux mais partout, dans les interviews, les événements publics et même sur scène, il est un personnage et c’est sûr qu’il le fera. continuera à faire pendant de nombreuses années à venir.

Récemment, la nouvelle a été partagée que Bad Bunny avait été infecté par COVID-19, mais il a réussi à calmer ses fans parce qu’ils s’inquiétaient immédiatement pour sa santé, cependant, il a réussi à les calmer grâce à un message qu’il a partagé parce qu’il était se sentait plutôt bien.

