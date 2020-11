Bad Bunny s’inquiète en annonçant “The Last World Tour” | Instagram

De nouvelles versions ont placé le chanteur Bad Bunny au centre de la polémique après son récent message dans lequel il annonce “The Last World Tour”, les commentaires et différentes versions entourent déjà ce qui serait une décision possible du joueur de reggaeton.

C’était grâce à sa dernière vidéo intitulée “Datiki“où l’artiste populaire a révélé sa nouvelle collaboration avec Jhay Cortez et qui a soulevé des doutes chez ses fans.

Il est à noter que ce n’est pas la première fois que ces deux personnalités travaillent ensemble sur un projet, elles l’auraient auparavant réalisé dans le remix de la chanson «No me connaissances», sortie à l’été 2019.

Cependant, maintenant après avoir présenté son nouveau clip vidéo, une phrase à la fin de la vidéo “Le dernier tour du monde”A commencé les controverses dans lesquelles ils ont suggéré la retraite possible du chanteur de“ Callaíta ”.

Parmi les autres spéculations qui ont surgi, l’espoir est également maintenu qu’il ne s’agit pas d’une décision radicale de la part de l’artiste qui, il y a quelques jours à peine, aurait partagé sur son Instagram une image dans laquelle il accompagnait d’un message dans lequel il interrogeait ses fans sur s’ils voulaient du nouveau matériel.

Nouvelle voiture, nouvelle musique. Dákiti, on le sort déjà ?? dites-moi », a déclaré l’interprète de 26 ans.

Ainsi, après la publication du clip vidéo de “Dakiti” qui a conduit à plusieurs théories, des artistes du même genre comme Nicky Jam, Nio Gracía ou Randy ont commenté la nouvelle chanson qui est sortie aux premières heures de ce vendredi 30 octobre.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Cependant, la star du reggaeton, Benito Antonio Martínez Ocasio, mieux connu sous le nom de Bad Bunny, ne s’est pas encore manifesté pour clarifier si son message fait partie d’un adieu.

Le 22 octobre dernier, le soi-disant “Mauvais lapin“a pris la soirée aux Billboard Awards avec Daddy Yankee.

Chacun a été récompensé de sept distinctions, bien que l’artiste n’ait pas été présent à la cérémonie, qui aurait été reportée de près de six mois en raison de la pandémie.

De même, au cours des récompenses, Benito Ocasio aurait reçu la médaille la plus convoitée de la nuit en tant qu ‘«artiste de l’année», entre autres distinctions.

D’autre part, l’interprète de “Célibataire“Il a récemment annoncé qu’il avait d’autres projets à l’horizon, comme sa participation à la série originale de Netflix” Narc0s: Mexico “, la production qui marquera les débuts du chanteur en tant qu’acteur.

C’est lors d’un entretien avec le magazine “Rolling Stone” que l’artiste portoricain a annoncé qu’il avait déjà commencé les premiers enregistrements de certaines scènes pour ce qui sera sa prochaine participation à la série originale de cette plateforme.

Il est à noter que bien que le représentant du genre de musique reggaeton en espagnol ait déjà confirmé la nouvelle, il n’a pas révélé plus de détails sur le moment où la troisième saison de la série arriverait sur la plate-forme.

La production, qui raconte la naissance du cartel de Guadalajara, la plus grande et la plus puissante organisation criminelle du pays dans les années 80, a été mise en vedette dans son deuxième opus par Tenoch Huerta, Joaquín Cosío et Diego Luna qui jouent les personnages centraux de cette séries étaient en prison.

Vous pouvez également lire Bad Bunny devient la couverture numérique d’un célèbre magazine

Le célèbre chanteur Bad Bunny a triomphé avec des chansons comme “Je suis pire”, “Chambea”, “Amorfoda”, “Callaíta” et plus récemment “Yo perreo sola”, en plus l’artiste a quatre albums, dont un est en collaboration avec J Balvin.