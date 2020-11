Bad Bunny lance un nouveau single et fait sensation avec Sephora | AP

Après la première de “Dákiti”, la nouvelle chanson reggaeton Mauvais lapin Dans laquelle elle évoque Sephora, elle a demandé à ses followers ce qu’ils achèteraient, créant rapidement des tendances dans les réseaux sociaux.

Il y a quelques jours, Sephora Mexique, qui fait partie de la chaîne française de cosmétiques, je demande à ses abonnés Instagram quels produits de son magasin seraient achetés si Bad Bunny leur donnait cinq mille pesos.

C’était en référence à la nouvelle chanson reggaeton, “Dakiti“, dans lequel il mentionne:” Prenez cinq mille, dépensez-le sur Sephora. “

Sephora Fan, si Bad Bunny vous donnait 5 000 mxn, à quoi dépenseriez-vous? », A déclaré Sephora dans une publication.

Sans aucun doute, plusieurs utilisateurs ont commenté les marques qu’ils aimeraient acheter et qui se trouvent dans le magasin, notamment Becca, Benefit, Dior, Laura Mercier, Fenty, Rare Beauty, Estée Lauder, Urban Decay, Anastasia, Mac, Shiseido et Saint Laurent était parmi les plus mentionnés.

De plus, Sephora Collection a plus d’un millier de ses propres produits, en dehors des articles du reste des marques qu’elle gère.

Cette collection comprend, entre autres, des masques, des baumes à lèvres, des gloss, des rouges à lèvres, des ombres, des pinceaux, des fards à joues, du mascara, avec des prix entre 100 et 1100 pesos.

Ainsi, sans attendre, le magasin de cosmétiques a obtenu publicité gratuite par Bad Bunny qui, comme le roi Midas, transforme tout ce qu’il touche en or.

Sephora est devenue une tendance des médias sociaux le 30 octobre dernier, mais la raison pour laquelle son nom est apparu dans les tendances était un mystère à l’époque.

Mais l’inconnu s’est révélé grâce aux fans du chanteur Mauvais lapin, qui, comme nous l’avons mentionné précédemment, en mentionnant simplement le nom du magasin, a réussi à le placer dans le viseur des utilisateurs sur les réseaux sociaux.

La publication du compte rendu officiel de Sephora Il a attiré beaucoup d’attention et jusqu’à présent, il a plus de 10 000 likes et des centaines de commentaires de ses abonnés qui pensaient ce qu’ils achèteraient s’ils avaient cet argent.

K sont comme 2 rouges à lèvres, 2 palettes et des bonbons de la ligne box “,” Kit complet de fenty et rare beauté “,” Pour tout ce que vous pouvez, mais s’il s’agit de choisir, becca, profitez, anastasia, Dior et Laura Mercier . Un de chaque. “,” Certainement dans les produits Dior, les sérums, les crèmes “, étaient quelques-uns des commentaires.

De leur côté, les utilisateurs de Twitter ont également fait divers commentaires sur la phrase controversée que l’artiste a partagée dans sa nouvelle chanson.

“Dákiti” par Mauvais lapin et Jhay Cortez a été créé sur la plate-forme YouTube le jeudi 29 octobre dernier et depuis son lancement, il a fait sensation.

Cette nouvelle chanson en collaboration avec Jhay Cortez, a été nommée ainsi en l’honneur d’un pub situé à San Juan, Porto Rico et est une chanson produite par Bad Bunny, Jhay Cortez, Mora et Tainy, on se souvient également que le chanteur a promis qu’il y aurait un nouvel album à cette période de l’année.

En revanche, comme vous vous en souvenez peut-être, en juillet dernier de cette année, le joueur de reggaeton a été nommé Compositeur de l’année par l’American Society of Composers, Authors and Editors (ASCAP), en juillet de cette année.

Il ne fait aucun doute que Benito Antonio Martínez Ocasio, mieux connu sous le nom de Bad Bunny, Tout au long de sa carrière artistique, il a réussi à conquérir des milliers de fans pour son charisme et son innovation dans ses nouvelles productions de disques.

