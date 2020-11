Le mois de novembre est à mi-chemin et Netflix se prépare à apporter quelques modifications au catalogue de streaming. Certains grands films et spectacles partiront tandis que d’autres arriveront avant la période des fêtes. Un exemple des films qui sortent est Bad News Bears, l’histoire d’une équipe de baseball pleine de marginaux et de leur entraîneur de chance.

Selon un communiqué de presse du géant du streaming, le remake de 2005 avec Billy Bob Thornton partira le 30 novembre. Plusieurs autres titres importants sortiront également, notamment Anaconda, Les aventures de Sharkboy et Lavagirl, The Bachelor: Saison 13, Diana: Dans ses propres mots, Gridiron Gang et National Security, entre autres. Les films de braquage de George Clooney (Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve et Ocean’s Thirteen) partent également.

Un remake du film de 1976 avec Walter Matthau, Bad News Bears en 2005 met en vedette Thornton et Greg Kinnear dans des rôles clés. Thornton a joué l’entraîneur Morris Buttermaker, le joueur vieillissant de la ligue mineure qui a mené son équipe inadaptée au succès dans une petite ligue compétitive. Alors que les téléspectateurs et les critiques ont adoré l’original, ils avaient des opinions très différentes sur le remake. La version 2005 de Bad News Bears a enregistré des scores dans les années 40 de la part des critiques et du public.

“Ce remake trop fidèle vise bas pour rire, éteignant le facilement offensable; malgré une autre contribution admirablement irascible de Thornton, il manque la force d’ensemble et l’originalité de la version 1976”, déclare Rotten Tomatoes. De même, un critique a déclaré qu’un problème avec le remake de 2005 est que Thornton “n’a tout simplement pas l’air hagard, échoué ou assez misérable pour être un Morris Buttermaker crédible, le rôle immortalisé par Walter Matthau.”

Certains critiques ont exprimé leur appréciation pour la représentation de Thornton de Buttermaker en 2005. Ils ont comparé son style d’acteur à celui de Bad Santa, tout en mentionnant que la cote PG-13 ne permettait pas vraiment à Thornton d’être aussi grossier. “Ce n’est pas un mauvais père Noël, mais c’est amusant”, a écrit un critique de The Guardian.

Alors que Bad News Bears et d’autres titres quittent le service de streaming, plusieurs autres font déjà leur entrée dans la rotation. Par exemple, les saisons 19 et 20 de America’s Next Top Model et V For Vendetta sont disponibles à partir de dimanche. Une autre option est un nouveau drame policier espagnol, Les Minions de Midas. La série suit l’homme d’affaires millionnaire Victor Genovés, victime de chantage et contraint de choisir entre payer une grosse somme d’argent à un anonyme ou à un compte ou permettre à des innocents d’être tués au hasard à un endroit et à une heure déterminés.