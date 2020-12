Bain de rose! Kylie Jenner apparaît avec Body in a tub | .

La mannequin et femme d’affaires Kylie Jenner en a partagé deux Photographies sur son compte Instagram officiel où il apparaît montrant son breloques à l’intérieur d’une baignoire complètement remplie de roses.

Kylie Jenner Il s’est démarqué pour être l’une des célébrités avec le plus grand nombre d’adeptes au monde, mais ce n’est pas le numéro un, il est toujours dépassé de peu par Ariana Grande et Cristiano Ronaldo, donc ce n’est rien de nouveau que de publier une photo. ou la vidéo devient immédiatement virale.

La sœur cadette du clan Kardashian Jenner est devenue plus célèbre que ses sœurs aînées, car en plus d’être la plus petite tout au long de l’émission de téléréalité, nous avons vu comment elle a grandi et s’est développée au cours des 19 saisons qu’elle a duré.

Au fil des ans et de ses changements physiques et émotionnels, elle a gagné plus d’adeptes, lançant plus tard sa ligne de vêtements avec sa sœur Kendall Jenner et après les cosmétiques, la belle Kylie Jenner a laissé ses sœurs derrière en termes de popularité.

Avec environ 204 millions d’abonnés Kylie Jenner Elle est devenue encore plus riche en promouvant n’importe quel produit sur son compte Instagram, car avec sa propre publicité, il y a ceux qui prétendent qu’elle gagne des millions, simplement en publiant une photo.

Le message qu’elle a partagé le 11 novembre pour promouvoir sa nouvelle ligne de soins de la peau était «la collection de bain à la rose» de KylieSkin, qui ne manquera pas d’être un délice dans votre salle de bain.

Malgré le fait qu’elle fait la promotion de sa propre ligne, elle ne cesse de paraître plus belle que jamais, l’image est extrêmement coquette, en raison des tons dans lesquels l’environnement est créé, tout complètement pastel, cependant, ce qui ressort le plus de l’image est sa cheveux noirs.

Avec plus de quatre millions de coeurs rouges et un peu plus de 15 mille commentaires Kylie Jenner a «cassé» Internet non seulement avec ses photographies mais avec ses propres produits qui sont de plus en plus appréciés par ses adeptes.

Il est évident que lorsqu’un produit est très bon, des copies ou des imitations ont tendance à être faites, il ne serait pas surprenant que les vastes produits de Kylie Jenner fassent également partie de cette liste, cependant, cela ne semble pas trop l’affecter puisque jusqu’à présent il est considéré des jeunes femmes les plus riches et les plus solvables des États-Unis.

Nous sommes en direct !! ma collection Rose Bath en édition limitée vient de sortir sur KylieSkin.com dépêchez-vous, cette collection est disponible une fois », a partagé Kylie dans un autre article.

Kylie Jenner Il est constamment à la mode, il en va de même avec ses produits et ceux qu’il essaie de lancer à des dates spéciales, car ceux-ci ne deviennent des éditions spéciales que pour les dates, ils doivent donc se vendre immédiatement.

Ses fans sont toujours à l’affût de ses posts tout comme ses sœurs et amis, on voit généralement ses réactions dans ses photos et vidéos, surtout quand elle partage quelque chose en rapport avec sa petite fille Stormi.

À un certain moment de sa vie, Kylie Jenner a partagé un idéal qu’elle avait et c’est qu’elle voulait devenir mère très jeune, mais on ne sait pas si elle veut redevenir mère ou si elle se consacrera exclusivement à la petite Stormi, qui est également devenue mère. devenir une célébrité comme sa mère.

Jusqu’à présent, on ne sait pas si Kylie sort avec quelqu’un ou si elle se consacre uniquement à ses entreprises et à sa fille, malgré cela, ses fans seraient ravis de savoir qu’elle est avec quelqu’un qui l’aime.

