Bisou entre Celia Lora et une belle femme pour dire au revoir à 2020 | INSTAGRAM

Pour clôturer cette année 2020 en beauté la belle mannequin mexicaine et désormais hôte, Celia Lora a enregistré quelques vidéos avec l’un de ses collègues d’Acapulco Shore, Ignacia Michelson, dans lequel ils peuvent être vus dans un moment très proche juste avant de s’embrasser.

Comme nous le savons, Celia Lora a une page de Contenu exclusif où vous téléchargez des photos et des vidéos beaucoup plus risquées que vous ne le pouvez sur vos réseaux sociaux, alors cette fois c’était au tour de l’un de ses plus beaux amis et ils ont fait une vidéo qui a sûrement fait monter la température de tous il la regarda.

Et est-ce que la combinaison des deux filles est si attrayant et surtout intrépide c’était quelque chose d’explosif et Internet le remerciait complètement, en fait certains de ses fans l’ont incroyablement remercié pour le geste et le beau contenu étant l’un de leurs divertissements préférés aujourd’hui.

Cela pourrait aussi vous intéresser: à côté du tube, Celia et son amie s’habillent pour chouchouter les fans

La promotion de cette vidéo a été faite dans son Instagram officiel, où il place toujours ses meilleurs clichés en essayant de chouchouter les élèves de ses fidèles disciples, qui ne peuvent faire plus que se sentir heureux et le remercier pour tout ce qu’il fait pour eux.

Ce n’est pas la première fois qu’il apparaît déjà en train d’interagir avec une autre femme car cela semble être quelque chose que les internautes apprécient beaucoup, d’abord avec une actrice de contenu adulte, puis avec Lizbeth Rodríguez et maintenant l’un de ses compagnons d’Acapulco Shore, nous continuerons donc sûrement à recevoir du contenu de ce style de votre part.

Il est à noter que cette année a été la plus productive pour Celia Lora, puisqu’elle travaillait avec MTV pour lancer Acapulco Shore et plus tard son propre programme, Consultorio del Amor avec Celia Lora.

Dans ce programme, Celia Lora a répondu à quelques doutes, questions et anecdotes de ses fans sur différents sujets, généralement très intéressants et épicés, c’est donc devenu un divertissement attendu par ses fans chaque semaine sur Facebook de MTV.

Grâce à tout cela, Celia Lora a été invitée à de nombreux programmes, participant toujours avec sa grande personnalité et ce sens de l’humour si unique qui la distingue tant.

Malgré tout ce grand succès qu’il a eu, la haine a également grandi de la part de certains utilisateurs qui ont commencé à voir qu’il se démarquait dans ce qu’il faisait en se souvenant de certains événements de son passé qui le mettaient sûrement mal à l’aise ou faisaient du bruit depuis de nombreuses fois. Ils accusent le pire d’être quelque chose de récurrent dans les réseaux sociaux et cela montre aussi la grande frustration que les gens éprouvent et qu’ils doivent en sortir d’une manière ou d’une autre.

2020 a été la montée et la naissance d’Onlyfans, tant d’autres pages ont été créées où un contenu totalement personnalisé est téléchargé et beaucoup plus risqué que ceux publiés sur les réseaux sociaux. modèles et influenceurs par leur public.

Celia Lora a profité du grand nombre d’internautes qui venaient sur son profil Instagram pour les canaliser vers cette page, dans laquelle nous avons également l’occasion de parler avec elle et bien sûr de recevoir ses belles et attrayantes images.

Chez Show News, nous veillons à ce que vous ne manquiez aucune des nouvelles de la belle jeune femme et bien sûr de ses belles images qu’elle donne à ses fidèles fans et dont ils ont besoin plus qu’heureux de tant de beauté et de tant de photos attrayantes dans lesquelles elle collabore également avec certains des ses amies.