Le quart-arrière des Browns Baker Mayfield fait vibrer la ville de Cleveland alors que les Browns de Cleveland sont actuellement 4-1, leur meilleur départ depuis 1994. Il est important que le quart-arrière des Browns reste en bonne santé, c’est pourquoi il est le nouvel ambassadeur de la poutre, un THC- CBD gratuit et marque de bien-être construite par deux anciens athlètes professionnels, Matt Lombardi et Kevin Moran. Mayfield rejoint une équipe qui comprend l’ancienne star de NASCAR Danica Patrick, le golfeur professionnel de la PGA Billy Horshchel, le champion des Crossfit Games Matthew Fraser et le quintuple Iron Man Eric Hinman.

Après avoir découvert beam, Mayfield a voulu avoir une meilleure compréhension des produits et des avantages du CBD. Cela l’a amené à se connecter avec le faisceau pour tester les produits de première main et faire l’expérience du CBD lui-même. Il a commencé à utiliser les produits quotidiennement et voit maintenant des améliorations dans ses régimes de sommeil et de récupération. En plus d’être un ambassadeur du fonds de capital-risque de Mayfield, Camwood Ventures a investi dans la marque.

Beam pourrait être une grande raison pour laquelle Mayfield a conduit les Browns à un départ très chaud. En cinq matchs, l’ancien de l’Oklahoma a complété 61 pour cent de ses passes en lançant 976 verges, neuf touchés et quatre interceptions. Après la victoire des Browns sur les Colts dimanche dernier, Mayfield a déclaré aux journalistes que l’équipe avait encore un long chemin à parcourir.

“Nous devons continuer à nous améliorer”, a-t-il déclaré sur le site officiel de l’équipe. “Beaucoup à apprendre de ce film, surtout de ma part. Je dois continuer à nous améliorer et nous mettre en position de gagner. Il y a eu deux revirements aujourd’hui. Pas assez bien. Beaucoup de finitions manquées et beaucoup de gars qui étaient ouverts et doivent donc continuer à s’améliorer. » Mayfield se rend compte qu’il a besoin de mieux jouer pour que les Browns atteignent les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2002. Dans la victoire contre les Colts, Mayfield n’a complété que 56% de ses passes et a lancé deux passes de touché avec deux interceptions.

“Je l’ai dit après le match sur le terrain, je pense que c’était le pire match que j’ai joué sur cinq jusqu’à présent. Je dois m’améliorer”, a déclaré Mayfield. “Beaucoup à apprendre, mais nous avons appris sur cette défense et nous avons obtenu les verges quand nous en avions besoin. La bonne chose à ce sujet est que nous n’avons pas à apprendre d’une défaite – nous pouvons nous améliorer après une victoire. Juste l’état d’esprit d’essayer d’être juste un groupe de grosses machines gagnantes américaines poilues est important. “