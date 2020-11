T

son année a marqué un virage pour l’industrie de la mode et la manière dont les marques présentent leurs collections.

Et maintenant rejoint les rangs de la haute technologie, Balenciaga a annoncé hier qu’elle lancerait sa collection automne / hiver 2021 le 6 décembre dans un jeu vidéo intitulé «Afterworld: The Age of Tomorrow».

Le jeu – et la collection – se déroulent dans un proche avenir de 2031 et, au lieu d’attendre une invitation convoitée au défilé, les fans de la marque peuvent simplement visiter le site Web de la marque française pour se joindre à l’amusement lors de son lancement la semaine prochaine. .

Les joueurs du jeu créeront un avatar vêtu de Balenciaga qu’ils déplaceront à travers les scènes utopiques sur une bande originale de l’hymne des années 80 de Corey Hart «Sunglasses At Night». Tout au long du jeu, les joueurs se frayeront un chemin à travers le royaume virtuel de Balenciaga tout en naviguant dans la collection automne / hiver, dont le thème est le destin humain.

«Un thème de Balenciaga automne 2021 est le destin humain, vu par un voyage interactif et gamifié», a révélé la marque dans un communiqué. «Le monde peut sembler se dégrader au début, mais il est loin d’être dystopique, ce qui montre plutôt le lent retour à un équilibre plus sain entre la nature et l’industrie.»

Ce n’est pas la première fois que la directrice artistique de Balenciaga, Demna Gvasalia, tente de rétablir l’équilibre entre la mode et son rapport à la consommation. Le défilé automne / hiver 2020 de la marque visait à déclencher une conversation autour de la question de la mode avec la durabilité, tandis que dans sa collection printemps / été 2021 – qui a été imaginée en 2030 – plus de 90% des matériaux utilisés étaient durables ou recyclés.

Qu’est-ce qui attend les gagnants du jeu Afterworld? «Un exercice de respiration dans la vraie vie se déroulant dans une utopie virtuelle», selon la marque. Un prix 2020 s’il en est.