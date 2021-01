Joshua “Bam Bam” Brown, star de l’Alaskan Bush People, a publié un message d’inspiration sur Instagram ce week-end en l’honneur du Nouvel An. La star de télé-réalité a reconnu le début d’une nouvelle année comme un “anniversaire” en quelque sorte pour la Terre. Les fans adoraient son attitude positive.

«Joyeux anniversaire au sphéroïde oblat que nous appelons tous chez nous», a écrit Brown, à côté d’un selfie enneigé. “Je viens de terminer notre tour autour du soleil et maintenant nous en avons un autre. Bonne année! Restez en sécurité, soyez fort, soyez gentil, ne reculez jamais et respectez toujours le danger.” Le message de Brown le montrait avec ses cheveux dans une torsion sauvage, portant des lunettes de soleil aviateur et une transpiration noire dans un fond de nature enneigée.

La publication a obtenu plus de 7000 likes sur Instagram, où les commentateurs ont souhaité à Brown une bonne année en retour. Un fan a écrit: “La fin de l’année est une période de fêtes et de célébrations, mais aussi de réflexion, d’analyse et de nouveaux départs. Nous laisserons cette année derrière nous, et nous devons garder le bien et oublier le moins bien. année avec beaucoup d’amour et plus de succès avec votre famille. ” Un autre a écrit: “Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021! Que tous vos souhaits et rêves pour la nouvelle année se réalisent! Prenez soin de vous et restez en bonne santé.”

Brown n’est pas le seul à avoir besoin d’un nouveau départ au début de cette nouvelle année. Son frère aîné, Matthew Brown, a également publié un message pensif sur Instagram pour l’occasion. Il a réfléchi non seulement sur ses propres changements mais sur «mon pays et le monde», rien de ce que 2020 n’a vu «une pandémie mondiale, du racisme, des meurtres, des incendies, des tempêtes, un pays divisé et des mensonges… autant de mensonges».

«Si je pouvais faire passer un message au monde maintenant, je transmettrais le message de Jésus selon lequel nous devons aimer, veiller sur nos voisins et faire la paix avec nos voisins de manière respectueuse et indulgente», a-t-il poursuivi. “Jésus était tout au sujet d’être cool avec nos voisins. Le conflit est inévitable dans toute relation après assez longtemps. Nous pouvons y travailler si nous travaillons ensemble, en regardant vers l’avenir au point où nous pouvons tous obtenir ce dont nous avons besoin pour vivre ensemble. des vies heureuses, saines et libres! “

La famille Brown a été particulièrement touchée par les incendies de forêt sur la côte ouest en 2020, qui ont détruit leur maison dans l’État de Washington. Espérons que les fans verront leur reconstruction triomphante lorsque la série reviendra, mais aucun renouvellement ou date de sortie n’a encore été officiellement annoncé.