Band-Aids! Lele Pons surprend en petit maillot de bain noir | AP

L’incroyable youtubeur vénézuélien, Lele pons, Il a partagé une série de photographies sur son compte Instagram qui a ravi l’élève de ses millions de followers en portant un maillot de bain de rêve comme jamais auparavant.

Eleonora Pons Maronese, mieux connue dans le monde Internet sous le nom de Lele Pons, a réussi à lui laisser à nouveau plus de 40 millions d’abonnés la bouche ouverte sur son compte Instagram officiel avec sa photographie audacieuse dans un micro bik1ni.

Il y a une semaine, la youtubeuse vénézuélienne a partagé quatre photos qui ont laissé ses adeptes stupéfaits et renversant sûrement de la salive.

Et c’est que Lele a été représentée du bord d’une piscine avec un maillot de bain deux pièces provocateur et surtout sensuel, qui n’est composé que de bandes en noir.

De cette façon, c’est ainsi qu’il a laissé ses courbes uniques exposées et avec lesquelles il n’a également rien laissé à l’imagination, car si ce n’était pour le minuscule lignes, la chanteuse aussi montrerait comment Dieu l’a mise au monde.

En attendant … Devinez qui », a écrit Lele dans le post.

Cliquez ici pour voir le message de Lele Pons.

Cette phrase, comme prévu, a attiré l’attention de ses partisans, car elle leur a laissé la grande inconnue de savoir à qui la célébrité du moment ferait référence.

Ces photographies ont fait une grande impression et seulement sept jours après avoir été partagées sur le réseau social, elles ont jusqu’à présent près de 3 millions de likes et d’innombrables commentaires de leurs plus fidèles fans.

Qui a fait ce maillot de bain, sœur? “,” Je t’aime tellement “,” Votre maillot de bain est un autre niveau, c’est incroyable et ça a l’air sensationnel. Vous êtes la déesse de la piscine “,” Woooow “,” Hey, mais calmez-vous ” , “Ayyyy mon dieu”, “DAMN LELE !!! VOUS ÊTES CHAUD !!! “, étaient quelques-uns des nombreux commentaires.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Il est à noter qu’en plus d’être un youtubeur reconnu et important, Lele pons a acquis une grande renommée dans l’industrie de la musique qui a commencé en 2018 avec la sortie de son premier single intitulé “Dicen” en duo avec Matt Hunter.

Cependant, son récent tube “Se te te nota”, qu’elle interprète aux côtés de Guaynaa, lui a valu une bien plus grande reconnaissance internationale.

En revanche, en 2016, elle a été considérée comme “La Vénézuélienne la plus influente du monde” par le magazine Time et a été récompensée dans la catégorie internationale des Streamy Awards, tandis qu’en 2017 elle figurait dans la liste Forbes 30 under 30 et L’année suivante, elle a été officiellement nommée par le magazine Forbes comme la plus influente hispanophone des médias sociaux dans le monde, à seulement 21 ans.

Un autre point très important et aussi pour lequel elle est reconnue est qu’elle est la nièce de l’ancienne reine de beauté et finaliste de la Miss Venezuela 1988 Marilisa Maronese et à son tour la famille et la nièce politique de la chanteuse portoricaine. Chayanne pour le mariage entre eux.

Lele s’est fait connaître en 2014, lorsque sa meilleure amie Hannah Stocking l’a exhortée à ouvrir son compte sur le réseau social Venu Grâce à des vidéos humoristiques ressemblant à des croquis, il a réussi à être la première et la seule personne à atteindre 1000 millions de vues, obtenant ainsi la reconnaissance de la plateforme, qui a créé une section de recherche avec son contenu.

En fait, elle a dit qu’elle avait utilisé le réseau social Vine comme vitrine pour les choses créatives qu’elle avait faites.

J’ai commencé avec mes amis et j’ai commencé à être mauvais. Au début, j’étais juste très créatif, ce n’était même pas amusant. Beaucoup de gens dépendaient de moi pour les fabriquer … Juste pour qu’ils puissent rire. »A-t-il souligné à l’époque.

Cela peut vous intéresser: en l’attendant, Lele Pons est assez coquette depuis la piscine