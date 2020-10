HISTOIRES CONNEXES

Écoutez la musique et sortez vos blocs-notes, détectives amateurs: vous pouvez désormais regarder les premières images des épisodes restants de la saison 1 de Unsolved Mysteries.

La bande-annonce de la saison 1, volume 2 – couvrant les six derniers épisodes de la saison, qui fait ses débuts sur le streamer le lundi 19 octobre – fournit une allumeuse effrayante des cas à venir et toujours non résolus. Dans le clip (intégré ci-dessus), on nous montre des aperçus du conte d’une famille japonaise sur les esprits du tsunami; des indices sur le sort des enfants volés; des interviews autour d’une mort mystérieuse à Oslo, en Norvège; et un aperçu de la chasse à un fugitif condamné à mort toujours en fuite. Commentant l’un des récits de la vraie vie des épisodes, un narrateur déclare de façon inquiétante: «Quelqu’un sait… quelque chose.»

Alors que la série originale présentait plusieurs cas dans chaque épisode d’une heure, la version de Netflix se concentre sur une seule enquête non fissurée. L’autre changement de taille de la série: la mise à jour de Netflix n’a pas de narrateur. (Robert Stack, qui était la voix de l’émission originale pendant la majeure partie de sa course, est décédé en 2003.)

De plus, à la suite du lancement de la série documentaire redémarrée, les producteurs ont reçu près de deux douzaines de «conseils crédibles» liés aux six premiers épisodes de la saison, a déclaré l’EP Terry Dunn Meurer à USA Today.

De plus, à la suite du lancement de la série documentaire redémarrée, les producteurs ont reçu près de deux douzaines de «conseils crédibles» liés aux six premiers épisodes de la saison, a déclaré l'EP Terry Dunn Meurer à USA Today.