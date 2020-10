HISTOIRES CONNEXES

Ceux qui «assistaient» au panel virtuel New York Comic Con de A Discovery of Witches samedi ont eu droit à un teaser de la saison 2 qui parle de pouvoir – y compris ceux qui le veulent et ceux qui en ont.

Réunis sur le plateau à Wolf Studios Wales, où ils tournent actuellement la saison 3, le producteur exécutif Lachlan MacKinnon et Deborah Harkness, auteur de la trilogie de livres All Souls, ont rédigé la bande-annonce de la saison 2 de 10 épisodes (qui arrive environ trois). minutes dans la vidéo du panneau ci-dessus).

Plus tard, les deux membres de la distribution ont été rejoints par les membres de la distribution Matthew Goode, Teresa Palmer, Ed Bluemel, Adelle Leonce et Steven Cree, pour répondre aux questions des fans.

La saison 2 devrait encore sortir au Royaume-Uni en janvier 2021 et arriver aux États-Unis «peu de temps après» sur Sundance Now et Shudder.

Adapté de la trilogie de livres All Souls de Deborah Harkness, A Discovery of Witches se déroule dans un monde où les sorcières, les vampires et les démons se font passer pour des humains. Dans la saison 2, qui est basée sur le livre Shadow of Night, «Nous voyons Diana et Matthew voyager dans le temps à Londres élisabéthaine, où Diana doit partir en voyage pour trouver l’enseignante pour sa magie, ainsi que pour trouver le livre de la vie », a déclaré MacKinnon pendant le panel.

Pendant ce temps, dans le présent, il a été rapporté que Gerbert, Knox, Satu et Domenico essaient de découvrir ce qui est arrivé à Matthew et Diana; Sarah et Em s’allient avec le chasseur de sorcières Ysabeau de Clermont; et Marcus et Miriam font de leur mieux pour protéger Sophie, qui est enceinte d’un bébé sorcier.

La saison 1 a fait ses débuts aux États-Unis au printemps 2019, sur Shudder et Sundance Now. La série a si bien fonctionné là-bas que la société mère AMC Networks a ensuite diffusé simultanément la première saison sur BBC America et AMC, associée à la deuxième saison de Killing Eve. (On ne sait pas encore si AMC et BBCA feront de même avec la saison 2.)

En novembre 2018, Sky One a renouvelé A Discovery of Witches pour une deuxième et une troisième série avant la diffusion de la première finale au Royaume-Uni.

Voulez-vous scoop sur A Discovery of Witches, ou pour tout autre spectacle? Envoyez un courriel à InsideLine@tvline.com et votre question peut être répondue via Matt’s Inside Line.