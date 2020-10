HISTOIRES CONNEXES

Une nouvelle bande-annonce de This Is Us, oui, taquine encore une fois les conséquences épineuses de l’explosion de fin de saison de Randall et Kevin, mais elle aborde également des moments plus légers – y compris ce que l’avenir pourrait réserver à Kevin (joué par Justin Hartley) et à bébé Madison (Caitlin Thompson).

Le teaser de 90 secondes trouve également que Rebecca (Mandy Moore) actuelle se sent positivement magique, à la suite de tant de soucis de la saison 4 pour sa santé mentale, son diagnostic et son traitement.

Cela dit … la bande-annonce trouve que Randall (Sterling K. Brown) a beaucoup à faire – y compris la rivalité entre frères et sœurs susmentionnée, le climat «tragique» de troubles civils et les questions persistantes qu’il a sur son anniversaire, y compris s’il en fait est né le même jour que le reste du Big 3. (Comme Brown l’a dit à TVLine en juin, les épisodes à venir incluraient «une fouille du passé de Randall, à nouveau connecté à sa famille.»)

La pause estivale traditionnelle de This Is Us a été prolongée par l’arrêt du COVID-19 de l’industrie du divertissement, poussant le lancement de deux heures de la saison 5 jusqu’au 27 octobre. Comme le montrent certains masques dans les teasers publiés jusqu’à présent, la nouvelle saison sera s’attaquer à la vie pendant la pandémie mondiale de front, avait promis le créateur de la série Dan Fogelman.

Vous voulez un scoop sur This Is Us, ou pour tout autre spectacle? Envoyez un courriel à InsideLine@tvline.com et votre question peut être répondue via Matt’s Inside Line.