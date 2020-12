Ils sortent une bande-annonce pour le documentaire Billie Eilish Révéler les secrets! | Réforme

Hier, vendredi 18 décembre Billie Eilish Je fête mes 19 ans et malgré sa jeunesse, la chanteuse a réussi à devenir, grâce à son succès, l’une des plus grandes célébrités de la musique aujourd’hui.

À tel point que la grande popularité qu’elle a acquise au fil des ans est même déjà la sienne film documentaire, intitulé “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”, qui sera présenté en première Apple TV + le 26 février 2021.

Ce documentaire incroyable raconte l’histoire de l’évolution de l’auteure-compositrice-interprète à mesure qu’elle grandit et atteint une célébrité mondiale.

RJ Cutler est le directeur de production, qui fournit également un regard profondément intime sur le parcours de l’adolescente alors qu’elle écrivait, enregistrait et sortait son premier album “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”

Dans l’aperçu qui a été récemment publié, vous pouvez voir la jeune femme avec son frère Finneas O’Connell, et ses parents, Maggie Baird et Patrick O’Connell, tous célébrant qu’elle a obtenu un permis de conduire et sur scène.

Il est à noter que ce bande annonce Il comprend également des photographies de la chanteuse “Lovely” pendant son enfance.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Billie Eilish a sorti son premier album studio en 2019 et l’album a remporté le Grammy de l’album de l’année et du meilleur album vocal pop.

Alors que ce 2020 a été une excellente année pour le protagoniste, qui a été couronné artiste féminine la plus écoutée de l’année devant Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa et Halsey.

Sans aucun doute Billie Eilish Elle fait irruption dans le monde de la musique avec sa propre empreinte et un style très varié qui, accompagnée de son jeune âge, a surpris des millions de personnes à travers le monde et l’a positionnée dans un lieu d’importance internationale.

Malheureusement, au cours des premiers mois de cette année 2020, les concerts d’Eilish se sont effondrés à mesure que le virus actuel devenait grave.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Le plus marquant de tous était sa tournée mondiale “Where Do We Go?”, Pour laquelle il avait prévu de se rendre dans plus de quinze pays, dont l’Argentine et a été reportée à mars 2021.

Cependant, la pandémie n’était pas un motif d’excuses et Eilish Elle a maintenu sa voix et son statut de perturbateur musical, donc toutes ses productions de l’année ont dépassé le million de visites sur YouTube, la plus résonnante étant “No Time To Die”, “my future” et la chanson “Donc je suis”. qui est en ligne depuis un peu plus d’un mois et compte déjà plus de 83 millions de vues.

Hier pour fêter ça, elle a partagé sur ses réseaux sociaux une photo de quand elle était très petite, en plus, qu’elle a reçu des messages pleins d’amour, pour commencer, de son frère, co-compositeur et producteur Finneas O’Connell.

Finneas a dédié des mots très mignons et émouvants à sa petite sœur, ainsi qu’une vidéo d’elle jouant du piano avec le compositeur Hans Zimmer, avec qui les deux ont travaillé sur le thème de James Bond.

Joyeux 19e anniversaire Billie! C’est le privilège de ma vie d’être votre frère, et faire de la musique avec vous est ma plus grande joie. J’ai eu beaucoup de chance dans les moments difficiles », a écrit son frère aîné.

Alors que, comme prévu, la chanteuse a partagé cette publication sur ses histoires Instagram avec le message: “Je t’aime !!”

Et ses fans n’étaient pas en reste, puisque avec des messages pleins d’amour et de bonheur qui ont rempli les réseaux sociaux.

Cela peut vous intéresser: Billie Eilish révèle qu’elle dort toujours dans le lit de ses parents