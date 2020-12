La plus récente peinture murale de Banksy a retardé les projets du propriétaire de vendre sa maison sur le mur extérieur duquel la peinture est apparue.

Le travail insaisissable de l’artiste de rue britannique (intitulé Aaaachú!) Montre une vieille femme qui éternue et ses fausses dents s’envolent en le faisant. Il est peint sur le côté d’une maison sur une colline à Bristol et l’éternuement semble «renverser» les maisons voisines.

La presse britannique a rapporté que les propriétaires, qui avaient mis en place un panneau «vendu», annulaient la vente parce que le travail de Banksy pourrait faire grimper le prix.

Cependant, Nick Makin a déclaré samedi à la BBC que ce n’était pas sa mère, Aileen Akin, qui avait mis la maison hors de la vente.

“Cela augmente la valeur et vous devez y penser, mais cela ne change rien en ce sens que nous vendrons la maison”, a déclaré Makin.

Il a précisé que la vente avait été suspendue pendant 48 heures et que la famille essayait d’assurer la protection de l’œuvre.

Banksy a publié l’article sur son site Web et sa page Instagram, et son agent a confirmé la paternité. Il a commencé sa carrière en peignant des bâtiments à Bristol. Il est l’un des artistes les plus connus au monde et certaines de ses œuvres se vendent des millions de dollars.

Source: El Financiero