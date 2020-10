Vendredi soir, l’ancien président Barack Obama rencontrera le joueur des Los Angeles Lakers LeBron James pour un épisode spécial de The Shop de HBO. Cette apparition intervient à l’approche du jour des élections et donnera aux hommes l’occasion de discuter de sujets d’actualité. Ils couvriront également le temps de James dans la bulle de la NBA à Orlando.

L’émission, produite selon les directives COVID-19, met James, son partenaire commercial Maverick Carter et Obama ensemble dans un cadre socialement éloigné. L’épisode sera diffusé le 30 octobre à 21 h HE et sera également disponible en streaming sur HBO Max. «Il y a deux ans, LeBron et Maverick ont ​​créé un forum unique avec« The Shop »», a déclaré Nina Rosenstein, vice-présidente exécutive de HBO Programming, dans un communiqué de presse. “Leur conversation avec le président Obama est franche, convaincante et urgente.”

Lorsque James, les Lakers et les autres équipes de la NBA ont failli quitter la bulle suite à la fusillade de Jacob Blake, Obama a montré son soutien sur Twitter. “Je félicite les joueurs des Bucks d’avoir défendu ce en quoi ils croient, des entraîneurs comme Doc Rivers, et la NBA et la WNBA pour avoir donné l’exemple. Il faudra que toutes nos institutions défendent nos valeurs”, a tweeté Obama.

L’ancien président a également fourni des conseils à James, Chris Paul et à d’autres joueurs de la NBA lorsqu’ils ont essayé de déterminer comment procéder avec les matchs au milieu des manifestations en cours. Il a discuté du tournage de Blake et a donné des conseils sur la façon dont les joueurs pourraient «tirer parti de leurs immenses plates-formes» pour faire une différence.

Selon Katie Hill, porte-parole d’Obama, «ils ont discuté de la création d’un comité de justice sociale pour s’assurer que les actions des joueurs et de la ligue cette semaine conduisent à un engagement soutenu et significatif sur la justice pénale et la réforme de la police. Obama aurait soutenu les joueurs dans la poursuite des éliminatoires. Bien qu’ils aient d’abord dû travailler avec les propriétaires pour mettre en œuvre des éléments de changement supplémentaires.

Depuis la création de Uninterrupted with Carter, James a présenté plusieurs personnalités de premier plan sur The Shop. Il s’est entretenu avec Don Cheadle, Patrick Mahomes, Rob Gronkowski, Kevin Hart, DeAndre Hopkins et Antonio Brown. La liste se poursuit avec de grands noms de diverses industries, mais l’épisode de vendredi marquera la première apparition d’un ancien président.

«La boutique est exactement la raison pour laquelle nous avons créé Uninterrupted», a déclaré James, selon HBO. «Quiconque a été dans un vrai salon de coiffure, comme ceux où j’ai grandi, sait pourquoi ce spectacle peut être si incroyable. Je suis vraiment ravi que HBO ait cru en notre idée et nous aide à créer quelque chose de spécial. »