Le président américain Barack Obama a révélé l’anxiété qu’il ressentait pour son épouse Michelle lorsqu’ils vivaient à la Maison Blanche, affirmant qu’elle «se préparait à la calamité».

Alors que le président Donald Trump s’accroche à la Maison Blanche, son prédécesseur a admis qu’il rêvait à plusieurs reprises d’échapper à la «bulle» à haute pression.

Il a écrit: «Il y avait des nuits où, allongé à côté de Michelle dans le noir, je pensais à ces jours où tout entre nous se sentait plus léger, où son sourire était plus constant et notre amour moins encombré, et mon cœur se serrait soudain à la pensée que ces jours pourraient ne pas revenir.

M. Obama s’esquiverait de la Maison Blanche pour une cigarette astucieuse, une séance d’entraînement matinale et une promenade en soirée sur la pelouse sud.

Il décrit comment Michelle s’est lancée avec énergie dans le rôle de Première Dame pendant leurs huit ans.

Mais il a continué à ressentir un «courant sous-jacent de tension» qui, en raison de son travail, les aspects fondamentaux de la vie de la Première Dame «n’étaient plus entièrement sous son contrôle», de la sécurité de sa famille à son avenir.

Il a ajouté: «Rien n’était plus réparé. Pas même proche. Et ainsi, consciemment ou non, une partie d’elle-même est restée en alerte, quels que soient les petits triomphes et les joies qu’un jour, une semaine ou un mois pouvaient apporter, attendant et guettant le prochain tour de roue, se préparant à la calamité.

M. Obama fera une apparition virtuelle à la cérémonie de remise des prix Booker de cette année jeudi.

Son message préenregistré sera diffusé lors de la cérémonie qui aura lieu au Roundhouse de Londres.

La duchesse de Cornouailles partagera également ses réflexions sur l’importance de la lecture pendant la pandémie lors de l’événement.

Le Booker Prize, décerné pour la première fois en 1969, est ouvert aux écrivains de toute nationalité dont le travail est écrit en anglais et publié au Royaume-Uni ou en Irlande.

La cérémonie de remise du prix Booker aura lieu le 19 novembre et sera diffusée sur BBC Radio 4 et diffusée en direct sur iPlayer.