Barack Obama était en feu ce week-end pour son ancien vice-président du Michigan – et ce n’est pas un hasard de voir comment il était dans le GROOVE après avoir coulé un trey au préalable.

Avant le rassemblement de Joe Biden à Detroit, Barack faisait des photos dans le gymnase du Northwestern High School – et juste avant le spectacle … il a vomi une beauté du coin extrême droit et l’a regardée tomber proprement. Un exploit impressionnant, et BO se sentait clairement.

La foule applaudit et quelqu’un au loin dit “Partez!” Alors que Barack s’éloigne, il regarde en arrière et dit: “C’est ce que je fais!” Juste pour être sûr que tout le monde l’entendait, il enleva son masque et le répéta haut et fort. Oui, 44 possède le 3 – prenez note, vous tous.

Barack a dû en être un après son discours émouvant plus tôt dans la journée lors d’un précédent rassemblement à Flint – où il a fustigé Trump et ses récents commentaires (sans parler du comportement) concernant COVID. À savoir, Barack ne pouvait pas croire que Trump disait que les médecins augmentaient les statistiques dans les hôpitaux afin qu’ils puissent être payés pour les patients réputés décédés du virus.

Lors de sa première apparition avec Joe Biden sur la campagne électorale 2020, l’ancien président Barack Obama a attaqué la réponse pandémique du président Trump et a plaisanté sur son “obsession” de la taille de la foule. – The New York Times (@nytimes) 31 octobre 2020 @nytimes

C’était en fait la première fois que Barack partageait la scène avec Joe lors d’un rassemblement en personne – avant cela, Barack était déjà en campagne électorale en son nom, mais Joe n’était pas apparu à ses côtés avant ce week-end. Pas de meilleur moment pour unir nos forces … Le mardi du jour des élections.

REGARDER: Joe Biden et Barack Obama partagent une “ bosse d’air ” et une tape dans le dos lorsque leur rassemblement conjoint à Flint, MI se termine. pic.twitter.com/8PSKfMuCaz – The Hill (@thehill) 31 octobre 2020 @thehill

Pour célébrer l’occasion, Barack et Joe ont partagé une bosse presque au coude – tous deux essayant en plaisantant de ne pas toucher pour être sûrs à distance. C’était un peu gênant, mais néanmoins charmant.

Moments de campagne virale … c’est ce que font ces deux-là!