Alex Smith a fait l’impensable en jouant dans un match de la NFL dimanche après avoir été hors de combat pendant près de deux ans en raison d’une grave blessure à la jambe. Le monde de la NFL et au-delà a montré dimanche son soutien au quart-arrière de l’équipe de football de Washington, y compris l’ancien président Barack Obama. Cette semaine, Obama est allé sur Twitter pour féliciter Smith pour son retour.

“Félicitations à mon ami Alex Smith, pour avoir riposté après une blessure potentiellement mortelle pour recommencer comme quart-arrière pour l’équipe de football de Washington”, a écrit Obama. “C’est un témoignage de sa force, de sa détermination et de l’amour et du soutien de sa famille.” Smith a subi une blessure brutale à la jambe le 18 novembre 2018, ce qui lui a valu 17 chirurgies. Il a fait son retour dimanche en remplaçant un Kyle Allen blessé au deuxième quart. Washington a perdu contre les Rams de Los Angeles, mais Smith était le joueur du match.

“C’était super d’être là-bas”, a déclaré Smith sur le site officiel de l’équipe. “Le sentiment, la gamme des émotions – les bonnes et les mauvaises – est la raison pour laquelle je me suis battu si dur pour revenir. Je pense que parfois vous pouvez le prendre pour acquis, et en étant certainement éloigné pendant quelques années, je ‘ Je l’ai manqué. Tellement bon d’être de retour, et comme je l’ai dit, nous allons regarder le film et nous améliorer et continuer à avancer. ” En raison de son histoire, Smith est le favori incontesté pour remporter le Comeback Player of the Year. S’il reste le partant, ce qui est possible, il pourrait avoir une chance de mener Washington à une place en séries éliminatoires.

L’entraîneur de Washington, Ron Rivera, a déclaré aux journalistes que tant qu’Allen serait en bonne santé, Smith serait le quart suppléant. Mais il était content de la façon dont il a joué dimanche. “J’en ai réalisé la gravité”, a déclaré Rivera à propos du retour de Smith tel que rapporté par ESPN, “mais j’ai aussi réalisé que c’était un joueur de football qui attendait son opportunité. Il a eu cette opportunité et il a fait du bon travail. J’étais très satisfait de ce que j’ai vu. Il a été placé dans une position très difficile, et je pensais qu’il se comportait très bien. ” Smith a été repêché n ° 1 au classement général par les 49ers de San Francisco en 2005. Il a passé huit saisons avec les 49ers avant de rejoindre les Chiefs de Kansas City en 2013 où il a été trois fois Pro Bowler. Il a été échangé à Washington en 2018.