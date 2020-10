Barack Obama était heureux de voir les Lakers de Los Angeles remporter leur 17e championnat NBA. Dimanche soir, les Lakers ont remporté la chaleur de Miami 106-93 lors du sixième match de la finale de la NBA, et c’est leur premier titre depuis 2010. Obama s’est rendu sur Twitter pour féliciter les Lakers et le Seattle Storm qui ont remporté le championnat WNBA la semaine dernière.

“Félicitations au [Lakers] et [Seattle Storm] sur leurs victoires au championnat! “, a écrit Obama dans le tweet.” Fiers de toutes les équipes et joueurs de la NBA et de la WNBA qui ont utilisé leurs plateformes pour prendre position pour la justice raciale et encourager la participation civique cette saison. “Les Lakers étaient les favoris pour remporter le titre à l’approche des séries éliminatoires grâce au duo de LeBron James et Anthony Davis.Les deux joueurs ont été nommés dans la première équipe All-NBA lorsque la saison régulière s’est terminée et a conduit les Lakers à une performance dominante en séries éliminatoires. Les deux joueurs seront de retour avec les Lakers l’année prochaine, faisant des favoris pour tout gagner à nouveau.

“Je pense que nous sommes sortis de la porte si fort, octobre, novembre, à chaque fois que cette année a commencé”, a déclaré l’entraîneur des Lakers Frank Vogel après le match de dimanche soir en parlant du moment où il savait que l’équipe pouvait gagner le titre. “De toute évidence, sur le papier, nous avions l’impression que nous avions une équipe qui, selon nous, pouvait concourir pour le championnat. Nous sommes sortis de la porte en force et avons perdu le premier match, et je pense que nous sommes allés 17-1 après cela et avons commencé à penser à ce que nous pouvions faire. quelque chose de spécial. Je pense que le week-end où nous avons battu Milwaukee et les Clippers a été énorme pour notre confiance interne, que nous pouvions et allions atteindre notre objectif. Je dirais probablement ces deux moments, la façon dont nous sommes sortis de la porte, et ce week-end avant la pause. “

James a été nommé MVP de la finale de la NBA pour la quatrième fois de sa carrière et a remporté des championnats avec trois équipes différentes – une avec les Lakers, une avec les Cleveland Cavaliers et deux avec le Miami Heat. Juste après le match, James a déclaré: “Nous voulons juste notre respect. Rob [Pelinka] veut son respect. Entraîneur [Frank] Vogel veut son respect. Notre organisation veut leur respect. Laker Nation veut leur respect. Et je veux aussi mon putain de respect. “