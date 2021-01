Leurs interventions sont intervenues après que des centaines de partisans pro-Trump se sont introduits mercredi dans le bâtiment de Washington dans le but d’annuler sa défaite électorale, forçant le Congrès à reporter une session qui aurait certifié la victoire du président élu Joe Biden.

M. Obama a déclaré que l’histoire se souviendrait à juste titre du chaos «comme d’un grand déshonneur et de la honte pour la nation» alors qu’il accusait M. Trump d’inciter à la violence.

M. Trump avait cherché à convaincre ses partisans qu’il avait perdu l’élection au profit de M. Biden uniquement parce que les démocrates avaient triché.

Il a déclaré: “L’histoire se souviendra à juste titre de la violence d’aujourd’hui au Capitole, incitée par un président en exercice qui a continué à mentir sans fondement sur le résultat d’une élection légale, comme un moment de grand déshonneur et de honte pour notre nation.”

Faisant référence aux allégations de fraude électorale, M. Obama a également déclaré que la violence «n’était pas une surprise totale» après «qu’un parti politique et son écosystème médiatique ont trop souvent été réticents à dire la vérité à leurs partisans».

“Leur récit fantastique est de plus en plus éloigné de la réalité, et il s’appuie sur des années de ressentiments semés. Maintenant, nous en voyons les conséquences, fouettées dans un violent crescendo.”

Il a également exprimé son soutien à ceux qui ont condamné les émeutes, se disant “encouragé de voir de nombreux membres du parti présidentiel s’exprimer avec force”.

Un blocus au Capitole

L’ancien président républicain George W. Bush a également exprimé son horreur face aux événements du Capitole américain, comparant les scènes à celles d’une république bananière.

“C’est ainsi que les résultats des élections sont contestés dans une république bananière, pas dans notre république démocratique. Je suis consterné par le comportement imprudent de certains dirigeants politiques depuis l’élection”, a-t-il déclaré.

Avec des armes à feu et des gaz lacrymogènes, la police a évacué les législateurs et a lutté pendant plus de trois heures pour disperser les émeutiers, qui ont déferlé dans les couloirs et fouillé dans les bureaux dans des scènes choquantes de chaos et de chaos.

Quatre personnes sont mortes pendant les émeutes. Une femme a été abattue lorsque des manifestants ont tenté de percer une porte barricadée du Capitole, où la police était armée de l’autre côté.

Les responsables de la police ont également déclaré que deux bombes artisanales avaient été récupérées, l’une à l’extérieur du Comité national démocrate et l’autre à l’extérieur du Comité national républicain. La police a trouvé une glacière dans un véhicule qui avait une arme d’épaule et un cocktail Molotov sur le terrain du Capitole.