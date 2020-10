dernières nouvelles

Barack Obama félicite son pote, James Lebron – dire que la superstar de la NBA est une légende à la fois sur et en dehors du terrain … malgré quoi Atout pense.

“Fier de mon ami @KingJames pour son quatrième titre, quatrième MVP de la finale, et non seulement pour avoir été à la hauteur du battage médiatique après dix-sept saisons, mais en le surpassant en tant que leader extraordinaire à la fois sur le terrain et dans l’arène publique, luttant pour l’éducation, le social la justice et notre démocratie. “

Obama et LeBron sont amis depuis des années – Barack aurait conseillé LeBron sur la manière de dénoncer l’injustice sociale lors de la reprise de la NBA.

Et avec Donald Trump récemment après LeBron comme “méchant” et un “haineux” … Obama a clairement indiqué qu’il ne pouvait plus être en désaccord avec POTUS.

LeBron a également eu un peu d’amour lundi de Tom Brady – parce que les vieux gars incroyablement accomplis doivent rester ensemble!

Félicitations à mon frère @KingJames pour avoir remporté son 4e championnat. Pas mal pour un vieil homme échoué! pic.twitter.com/mm0fylMbS7 – Tom Brady (@TomBrady) 12 octobre 2020 @TomBrady

“Félicitations à mon frère @KingJames pour avoir remporté son 4e championnat”, a déclaré Brady, 43 ans, à la star des Lakers de 35 ans … “Pas mal pour un vieil homme échoué!”

Mais l’autodérision ne s’est pas arrêtée là!

Regardez la photo que Brady a postée avec la légende – c’est un mème du Bucs QB levant 4 doigts pendant son “quoi de bas?” erreur sur “Thursday Night Football” la semaine dernière – mais avec la tête de LeBron sur son corps.

Haaaaaa.

C’est agréable de voir que TB12 peut en rire maintenant … étant donné que l’erreur a coûté à Tampa Bay le match contre les Bears de Chicago.

En ce qui concerne les anneaux, Bron n’est qu’à 2 mètres de nouer Brady et Michael Jordan … alors ces mecs feraient mieux de surveiller leurs arrières !!