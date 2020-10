LeBron James est au sommet du monde de la NBA après avoir mené les Lakers de Los Angeles à un championnat NBA. Il a reçu beaucoup d’amour de personnalités notables, dont l’ancien président Barack Obama, qui était en fonction lorsque James a remporté ses trois premiers titres. Obama est allé sur Twitter pour féliciter James d’avoir remporté son quatrième championnat ainsi que son quatrième prix MVP de la finale de la NBA.

“Fier de mon ami [LeBron James] pour son quatrième titre, quatrième MVP de la finale, et non seulement pour avoir été à la hauteur du battage médiatique après dix-sept saisons, mais pour l’avoir dépassé en tant que leader extraordinaire à la fois sur le court et dans l’arène publique, luttant pour l’éducation, la justice sociale et notre démocratie, ” Obama a écrit. James a vu le tweet d’Obama et a montré son appréciation.

“Merci mon ami !!! J’apprécie vraiment notre amitié et vos paroles”, a écrit James. Bien qu’il ait 35 ans, James ne montre aucun signe de ralentissement. Il est le premier joueur de l’histoire de la NBA à être nommé MVP de la finale de la NBA avec trois équipes différentes (Lakers, Miami Heat et Cleveland Cavaliers). Il a terminé deuxième du vote MVP la saison dernière, derrière la star des Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, qui a remporté le prix l’année dernière.

“Eh bien, je ne peux pas m’asseoir ici et dire que l’un est plus difficile que l’autre ou que l’un est plus difficile

que l’autre », a déclaré James lorsqu’on lui a demandé si le championnat de cette année était le nôtre par rapport aux autres. Je peux simplement dire que je n’ai jamais gagné avec cette atmosphère. Aucun de nous ne l’a fait. Nous n’avons jamais fait partie de cela. Si vous avez été ici tout au long du début – je veux dire, nous sommes arrivés le 9 juillet. Notre club de balle est arrivé le 9 juillet. C’est en octobre quoi – je ne sais même pas, le 11 octobre maintenant. “

À ce stade de la carrière de James, il n’a rien à prouver puisqu’il a tout fait. Cependant, le futur Hall of Famer avait l’impression qu’il avait beaucoup à prouver la saison dernière. “Cela m’a alimenté au cours de cette dernière

un an et demi depuis la blessure. Cela m’a alimenté parce que peu importe ce que j’ai fait dans ma carrière jusqu’à présent, il y a encore de petits grondements de doute ou de me comparer à l’histoire du jeu et a-t-il fait cela, a-t-il fait cela. Donc avoir ça dans ma tête, avoir ça dans mon esprit, dire

à moi-même, pourquoi pas encore quelque chose à prouver, je pense que ça me nourrit. “